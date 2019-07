Édgar Acosta critica que lo quieran culpar por condena a policía

“No sabía que hoy se hacía el juicio oral en este caso. Me enteré en las redes sociales. Trato de no involucrarme por todo lo que significó para mí”, manifestó Acosta en contacto con NoticiasPy.

Lamentó que muchas personas le escribieron mensajes para pedirle que intervenga en la decisión de los jueces y que el uniformado sea absuelto.

“Yo no tengo nada que ver con su condena. Al policía le perdoné desde el punto de vista humano. No presenté querella, si le absolvían o si le dejaban libre, lo mismo, a mí no me iba a afectar”, aseguró.

Cuestionó que en Paraguay la víctima fácilmente puede pasar a ser vista como el victimario, y que el culpable sea la víctima. “La independencia de los poderes para mí es determinante en este país”, subrayó.

Sostuvo que durante mucho tiempo se llamó a silencio, pero que ya no permitirá que lo quieran atacar por ser político y victimizar al condenado simplemente porque es de una familia humilde. “Lo que yo sufrí en cuanto a dolor físico, familiar y hasta económico, no le deseo a nadie”, manifestó.

Agregó que, hasta donde supo, el tribunal tuvo en cuenta otros antecedentes de Sanabria, como el de intento de violación, que figuraba en su legajo, para aplicar la sanción y enviarlo a prisión.

Adelantó que tras su última operación, la número 12, realizada en diciembre del año pasado, está mejorando rápidamente, aunque los médicos le dieron un plazo de un año para su recuperación total, que definirá si tendrá que cometerse a otra intervención.

Sin embargo, describió que con la llegada del frente frío, comparado con el cálido invierno paraguayo, sintió dolores en los nervios del rostro que fueron afectados, así como la piel se volvió más sensible a paspaduras y quiebres.