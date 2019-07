Economía legal vs. ilegal

PARAGUAY PUJANTE. Quien no los ha visitado todavía, no conoce el rostro del siglo XXI en nuestro país. Son nuevos epicentros de desarrollo agropecuario y forestal, así como agroindustrial. En gran parte, en convergencias multiétnicas, multilingüísticas, así como culturales, hablando castellano, algún idioma precolombino (con frecuencia el guaraní), brasileño y reiteradamente alemán, a veces también inglés. Su producto o ingreso per cápita ¡están entre los más altos del país! Esas organizaciones solidarias son las que mejor cumplen y hacen cumplir las normas vigentes. En ellas y sus alrededores puede verse que la economía legal tiene presente y futuro en Paraguay.

HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL. Gran parte de la actividad económica en esas colonias y ciudades, sus compañías y departamentos, así como sus latifundios y minifundios, está siendo sustentada por economía registrada legalmente, cumpliendo con las formalidades contables, tributarias, financieras, ambientales y otras, así como con las normas sociales y laborales vigentes, establecidas por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo.

Otra gran parte, sin embargo, está fuera de los registros oficiales, pero sin necesariamente lesionar las normas de convivencia: es la economía de subsistencia o economía campesina, caracterizada por el autocultivo destinado al autoconsumo, sin participar mayormente en la economía mercantil, pero deformada por esta.

Otra gran parte, de difícil cuantificación y registro, desarrolla sus actividades totalmente al margen de la ley, practicando regularmente contrabando en exportaciones e importaciones de bienes de comercialización expresamente prohibida (gravitando armamento y drogas) tanto como aquellos de comercialización permitida. Son la fuente tradicional del lavado de dinero en su primera manifestación histórica por estos lares.

FEROZ ILEGALIDAD Y CRIMINALIDAD. A pesar de que la economía del hampa va aumentando vía delitos económicos tradicionales (contrabando, evasión tributaria, piratería, producción de documentos falsos, etc.) y vía los de nueva data (lavado de dinero sofisticado, precios de transferencia, giros ilegales, etc.), así como del crimen organizado (secuestro y asesinato, directo o por encargo, narcotráfico, financiación del terrorismo nacional e internacional, etc.), todos ellos ilegales y los últimos abiertamente criminales, también están en auge nuestro país.

LA LEGALIDAD PUEDE IMPONERSE. No obstante, hay esperanzas fundadas de que la economía legal, con apoyo de nuevas tecnologías, de la articulación reivindicatoria de nuevos estratos de ciudadanos mejor informados y emancipados, junto con asistencia técnica del exterior, bilateral y multilateral, puedan concebir y poner en práctica políticas públicas, en las que defensa y seguridad, así como desarrollo sostenible sean combinados con éxito. Véanse al respecto las publicaciones recientes de la Fundación Heritage en Washington DC y las de Patria Soñada en Asunción.