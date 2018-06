Economía EBY: Senado no trata acuerdo y harán último intento este martes La Cámara de Senadores vivió un particular espectáculo ayer y la razón fueron las Notas Reversales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Los documentos que modifican el Anexo C (Nota 2/17) y el Anexo A (Nota 6/14) del Tratado de la hidroeléctrica figuraban en los primeros dos puntos del orden del día, pero maniobras de la oposición y del propio oficialismo terminaron por impedir el tratamiento.