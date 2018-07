EBY: Nueva disputa colorada genera dudas sobre notas

Referentes de Colorado Añetete, facción del presidente electo Mario Abdo Benítez, ya habían manifestado sus críticas a los instrumentos que modifican el Anexo A (estatuto) y Anexo C (bases financieras) del Tratado de Yacyretá, y que fueran negociados por el Gobierno de Horacio Cartes con Argentina. El rechazo a Duarte Frutos puede convertirse en un factor más para que, como represalia, los diputados abdistas terminen bajando el pulgar a las notas reversales.

El senador Javier Zacarías Irún fue el que adelantó que Honor Colorado no dará su respaldo al ex jefe de Estado, dado que no le corresponde estar al frente de la EBY y ser senador.

Al respecto, Ulises Quintana, parlamentario de Colorado Añetete, manifestó que recién empieza el debate y todavía no hay nada determinante como para que el Congreso dé su aprobación.

“Este es el inicio de una negociación. No quiere decir que sean determinantes los USD 3.700 millones (de deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino). Este es el inicio de un punto de debate que se puede ir mejorando. Lógicamente será para bienestar del país”, expresó el legislador.

Con relación a la maquinización del brazo Aña Cua, comentó que ya es un proceso en marcha (está en plena etapa de licitación), por lo que ya no sería conveniente detenerlo.

DIRECTORES INTERINOS. Los directores de Yacyretá e Itaipú pueden ejercer el cargo hasta que el Ejecutivo remita el pedido de acuerdo constitucional al Congreso. El actual titular de Yacyretá, Ángel Recalde, estuvo varios meses como interino ya que Cartes demoró en solicitar su confirmación. De hecho, en su anterior gestión de dos años (2005-2007) bajo el Gobierno de Duarte Frutos, Recalde se fue de la EBY sin lograr el visto bueno de los congresistas. Misma suerte corrió Fulgencio Kencho Rodríguez, quien fue director de la EBY por largo tiempo durante la administración de Fernando Lugo, sin lograr el acuerdo.