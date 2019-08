EBY: A medianoche realizan maniobra para adecuación

Tras el impasse generado entre las márgenes paraguayas y argentinas de la EBY, finalmente ayer a la tarde se obtuvo la respuesta de la Compañía Administradora del Mercado Mayoritario Eléctrico SA (Cammesa) del vecino país con la fecha y hora para ejecutar la maniobra principal a medianoche, debido a que a esa hora el consumo eléctrico es menor.

La intervención de los cancilleres de Argentina y Paraguay, Jorge Faurie y Antonio Rivas, respectivamente, permitió que Cammesa fijara ayer a la tarde el horario de la maniobra a realizar a medianoche.

Leopoldo Melo, jefe técnico de Yacyretá, explicó que los trabajos se hacen en diversas áreas, no solo específicamente en la zona de conexión de las barras, y destacó que el supervisor japonés de Mitsubishi, Mazacasu Mori, empezó a cumplir con sus labores. Por ende, el ingeniero remarcó que el cronograma no será afectado. “Para cualquier actividad diaria, semanal o mensual se hacen programaciones. No solo para maniobras, sino para entregar más energía. A lo mejor hubo una confusión porque el director argentino (Martín Goerling) dijo que se iba a esperar la reprogramación de Cammesa. Nosotros en el día (ayer) ya hicimos varias maniobras”, expresó.

Acotó que este proceso es normal y existe una conversación fluida entre las partes, las cuales quedan plenamente grabadas. Además, indicó que la ANDE está retirando más potencia de la central, con el fin de minimizar los riesgos para el sistema argentino, como se acordó técnicamente el martes pasado. En ese sentido, la compañía local está retirando aproximadamente 400 megavatios (MW).

“En un primer momento, los argentinos querían que nosotros paralicemos completamente los trabajos. Ese escenario ya no existe, con la firma de la resolución entre los directores. Ahora queda solo la coordinación operativa”, dijo.

ANTECEDENTES. El lunes por la mañana, trabajadores de Cammesa, con la venia de las autoridades argentinas de Yacyretá, no permitieron que los trabajadores paraguayos accedan a las zonas obras, ni hagan las maniobras técnicas en la sala de control. Se vivió una jornada bastante tensa, por lo que el Comité Ejecutivo (conformado por los directores Nicanor Duarte Frutos y Goerling) tuvo un encuentro de emergencia y un día después emitió la resolución. Aproximadamente 200 funcionarios paraguayos se empezaron a manifestar y casi se registraron hechos de violencia.

Los argentinos alegaban que los trabajos paraguayos ponen en riesgo dos de sus tres líneas de transmisión, puesto que una ya había quedado fuera de servicio. Primero pidieron la suspensión de las actividades y luego la reparación de su línea. El documento suscripto garantiza la continuación de las actividades de adecuación de las barras de 500 kV en la LP2 para enchufar con el nuevo tendido.

Parlasur da 48 horas de plazoEn la víspera, la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur y miembros del Senado convocaron a representantes técnicos de Yacyretá, de manera a obtener más información sobre el impasse suscitado con Argentina.De manera preventiva, el bloque regional y la Cámara Alta otorgaron 48 horas de plazo para realizar la maniobra específica (comunicado de Cammesa) que permita avanzar en acceso a totalidad de energía paraguaya de Yacyretá. Remarcaron que no existe ningún impedimento técnico que justifique que no se realice la maniobra acordada y programada para hoy.Añadieron que las fallas en el sistema argentino (salida de servicio de su línea) fue entera responsabilidad suya y no de la EBY.El director Nicanor Duarte Frutos señaló en su Facebook que apoya la posición del Parlasur y del Senado.