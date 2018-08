EBY: Diputados colorados y llanistas sancionan polémicas notas reversales

La oposición consideró el acuerdo como un entreguismo y pidió el rechazo. En un comienzo, la diputada Kattya González (PEN) propuso tratar el acuerdo de Horacio Cartes-Mauricio Macri (Nota Reversal 2/17) recién en treinta días, pero no prosperó, y por mayoría se determinó para tratar el tema en el primer punto del orden día. Finalmente terminó aprobándose con 48 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

Con esta aprobación se modificó el Anexo C (bases financieras) del Tratado, que fija la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 31 de diciembre de 2015. Además, estableció un incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y el abono de USD 935 millones por el 80% del territorio inundado, que descontada la deuda que tiene la ANDE, queda en USD 635 millones.

El diputado Éver Cabrera, presidente de la Comisión de Minas y Energía, señaló que recomendaron la aprobación porque los acuerdos ya “fueron aprobados por la Cámara de Senadores”, y “para que el Gobierno entrante tenga una base sólida para comenzar a partir del 15 de agosto”.

Insistió en que con esto se logró un ahorro porque “en vez de pagar 18.000 millones de dólares que se tenía (como deuda), se pagará menos”.

Empero, Kattya González señaló por su parte que “Cartes y Macri, como buenos empresarios, se fueron a negociar sus intereses” y que con esto se “está privando al país de su soberanía energética, que es uno de los mayores bienes que tenemos que tutelar”. Siguió: “Yacyretá e Itaipú deben dejar de ser la caja negra de la clase política”.

Asimismo, el parlamentario liberal Édgar Ortiz dijo que “somos hermanos siameses con Argentina” y “que el acuerdo es el piso y que después se pueden pelear las otras reivindicaciones”. Asimismo, lamentó que la binacional esté minada de colorados

A su turno, el legistador Fernando Oreggioni (PLRA) aseveró que la aprobación del acuerdo no corresponde, porque en la Cámara Baja aún no se creó la Comisión de Binacionales que tendría que estar atendiendo la cuestión. Indicó que “por lo menos se reconoce que no es un acuerdo justo y en la medida que seamos flojos va a seguir siendo así”. A su turno, el también liberal Édgar Acosta enfatizó que “la deuda de la que hablan no tiene documentos respaldatorios”.

El debate concluyó a pedido del diputado colorado Carlos Núñez, que contó con la votación de la mayoría.

COGESTIÓN. Finalmente, los legisladores trataron las disposiciones de los acuerdos Horacio Cartes - Cristina Fernández (Nota Reversal 6/14), que cambia el Anexo A (estatuto) del Tratado para introducir la figura de la cogestión paritaria en la EBY, que establece un director general por cada país, con igualdad de atribuciones. Esta nota reversal se aprobó sin mucho debate con 46 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones.