EBY: Aclaran que el acuerdo aún no puede ser aplicado

La promulgación de las notas reversales que modifican el Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá, que hizo recientemente el Poder Ejecutivo, no significa que las disposiciones ya pueden ser aplicadas inmediatamente. Hugo Estigarribia, constitucionalista y ex senador, explicó que los documentos se incorporan al derecho interno, pero aún falta el canje, para lo cual Argentina primero también tiene que incorporar a su derecho interno, tras la aprobación en su Congreso.

“Falta la parte de Argentina, a mí me dicen que se va a rechazar. Si en Argentina se rechaza, no hay acuerdo. Esto necesita acuerdo de los dos Ejecutivos, ya hubo, después cada país tiene que incorporar a su legislación interna. Paraguay ya lo hizo y ahora comunica a la Argentina, que tiene que hacer lo mismo para hacer el canje de las notas reversales. La parte paraguaya está cumplida, faltaría la parte argentina”, detalló.

Añadió que acá el Gobierno presentó como un logro reducir la deuda de USD 19.000 millones a USD 4.000 millones, pero se debe ver cuál es el respaldo legal que tiene ese monto final. Para los que dicen que el acuerdo es malo, lo mejor que puede pasar es que Argentina rechace. Pero para los que defienden el acuerdo, el rechazo será malo porque significará seguir en un limbo, indicó.

“Si se rechaza hay que volver a una nueva negociación, porque una de las partes no dio su acuerdo. Es un instrumento del derecho internacional diferente al tratado, al protocolo, a la convención, pero es un agregado al tratado que viene a ser la madre. Esto no es válido hasta que Argentina apruebe y canjee. No es porque se aprobó acá ya rige”, enfatizó.

Por su parte, el canciller Eladio Loizaga coincidió en que el Congreso del país vecino tiene que dar su visto bueno al acuerdo sobre la fijación de la deuda (USD 4.084 millones al 2015) con el Tesoro argentino, para que sea aplicado. Expresó que lamenta que exista desconocimiento del tema, puesto que el Gobierno venía dando a conocer los puntos del acuerdo desde hace tiempo.

COGESTIÓN YA SE APLICA. Cuando fue designado Martín Goerling como nuevo director argentino de la EBY, meses atrás, el decreto del presidente Mauricio Macri indicaba que en Yacyretá ya existen dos directores ejecutivos, uno por cada país, por lo que ya se está aplicando la cogestión paritaria en la entidad.

Vale recordar que este acuerdo ya se había firmado en noviembre de 2014 y recién se aprobó en nuestro país cuatro años después (ver infografía).

Ángel Recalde, director paraguayo, había señalado que esa figura no se estaba aplicando porque el Congreso paraguayo no aprobaba la nota reversal 6/14. Comentó que el Congreso argentino sí ya aprobó el documento, pero faltaba nuestra parte.