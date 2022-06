Ebrio eufórico dispara al aire y casi mata a niño de 9 años

El susto se habría apoderado de las personas que se encontraban en el lugar, todavía más cuando escucharon gritos de dolor de parte del pequeño.

Allí se dieron cuenta de que el niño recibió una de las balas perdidas en el hombro.

Indignados, los vecinos que se encontraban en el sitio de esparcimiento intentaron linchar al presunto pistolero, quien huyó, internándose en una zona boscosa para evitar la paliza de los furiosos vecinos.

Sin embargo, horas más tarde lograron detenerlo y llevarlo hasta la comisaría de Villa Madrid, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Lo que se sabe hasta el momento es que Zárate utilizó un revólver calibre 32 que fue incautado por los intervinientes.

Por orden del Ministerio Público se le practicó la prueba de alcotest al sospechoso y el resultado fue positivo.

El comisario Édgar Fleitas, jefe de la mencionada sede policial, explicó que aún está poco claro el contexto en que se produjo el hecho.

La información que manejan es que se estaba disputando un partido de vóley, en el que participaban un grupo importante de vecinos y el sospechado, en un momento, habría sacado su arma para realizar disparos, aparentemente, por la euforia de haber ganado una partida.

INTERNADO. Mientras el supuesto autor huía del lugar y era perseguido por un grupo de lugareños, otras personas trasladaron al pequeño hasta el Hospital Materno Infantil de Limpio.

Allí recibió los primeros auxilios, pero debido a la complejidad de la herida, los médicos decidieron que era mejor que sea trasladado hasta el Hospital de Trauma, en Asunción.

El doctor Agustín Saldívar, jefe del mencionado centro asistencial, confirmó que el niño se encuentra en observación.

Manifestó que todavía no le extrajeron la bala incrustada en la zona de la escápula: hueso que se ubica en la parte posterior o dorso-lateral del tórax, pero que el proyectil no afectó la parte respiratoria, por lo que su vida no corre peligro.