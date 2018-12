Durante 7 años vestirá a su hija de la Virgen de Caacupé

La mujer atribuye a la figura mariana el milagro de la vida y la salud de sus hijas. Ella comentó a Última Hora que siete años atrás pidió a la Virgen por la salud de su hija mayor, quien no podía respirar al nacer y permaneció por meses en la incubadora. Tras cumplirse el pedido, trajo a Evelin durante siete años vestida de azul.

Este año le tocó a la pequeña Mayra, con quien cumple otra promesa. La madre se había encomendado a la patrona de todos los paraguayos para que su hija menor naciera sana, a cambio, la traería vestida como la Virgen, también durante 7 años.

“Pasaron siete años de aquella experiencia y ya no quise tener hijos. Me encomendé a la Virgen para tener otra hija y le dije, que si es que iba a nacer sin problemas de salud, quería que me dé la posibilidad de ser nuevamente mamá. La Virgen cumplió”, expresó.

Una de las formas de agradecimiento de los fieles es la peregrinación con una vestimenta similar a la que utiliza la imagen de la advocación mariana.

Cada 8 de diciembre, cientos de miles de personas llegan hasta la ciudad de Caacupé, donde se encuentra un santuario construido en honor a la Virgen.

Una gran cantidad de devotos sigue llegando hasta la Basílica Menor, donde a partir de las 20.00 habrá una gran serenata, para luego recibir la medianoche con un show de fuegos artificiales.