Durand ratifica que con Soledad Núñez se construyeron 27.000 viviendas

Pese a que Dany Durand , titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat –ex Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat)– dijo que no quiere entrar en polémica política, no puede escapar de ella.

Ante la reafirmación que hizo la ex ministra Soledad Núñez sobre las 37.000 viviendas sociales de su gestión, Durand se ratificó en lo suyo. Con base en una auditoría, dijo que hay menos viviendas de las que oficialmente se anunció e insiste en que fueron en realidad 27.000.

“Creo que la ciudadanía merece el respeto de saber la verdad”, expuso este jueves en la Monumental 1080 AM.

Núñez había negado tales cifras y explicó que dejó más 37.000 viviendas construidas, de las cuales 7.000 quedaron en fase de culminación; es decir, debían fiscalizarse y asentarse en un próximo cierre administrativo.

Respecto a este punto, Durand sostuvo que en realidad hay aproximadamente 1.800 viviendas inconclusas, y no 7.000, como citó la ex secretaria de Estado. “Yo no puedo contar como obras concluidas unas paralizadas (…) no creo que eso se pueda contar como terminadas”, manifestó.

Detalló que para la construcción de viviendas sociales, por lo general, el Ministerio hace un primer desembolso del 45% para el inicio de las obras, como segunda parte otro 45%, y finalmente para la entrega de la casa concluida, el 10% restante.

Con relación a este proceso, señaló que él todavía no realizó el segundo desembolso para continuar con la construcción de viviendas paralizadas; por ello, reafirma que Núñez no dejó la cantidad de casas sin terminar que indicó.

Además, según su criterio, Soledad Núñez no tuvo ejecución presupuestaria “eficiente”, de acuerdo con los informes del Ministerio de Hacienda.

“¿Cómo se mide la eficiencia de una persona (ministro)? Probablemente por la ejecución presupuestaria, y la ex Senavitat, en su momento, llegó a una ejecución presupuestaria del 43%. ¿Es eso eficiencia?”, cuestionó, y luego indicó que, para que un Ministerio sea bueno, tiene que ejecutar al menos entre el 65 y 70%.

Una auditoría externa fue ordenada por la administración de Durand, con la finalidad de dar un corte definitivo en la ejecución de las anteriores gestiones de la mencionada ex secretaría estatal.

De acuerdo con el informe, desde el 2013 hasta agosto del 2018, se construyeron 27.257 viviendas sociales y no 37.000, como había manifestado la ex ministra Soledad Núñez al abandonar el cargo en agosto del año pasado.

Ella, sin embargo, negó tales cifras y argumentó que, a su salida, dejó un informe detallado de los resultados que lograron durante los años de su gestión.