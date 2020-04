Dura crítica de J.J. Zapag hacia Marques

“Este Regis no sirve para nada, es un vividor, tengo que aguantarle a cualquier inútil, fracasado en todos los sentidos, como todo farandulero y que no sirve para nada, está solo para criticar”, refirió Zapag. Agregó: “Es un don nadie y fracasado. En su país nadie le conoce, seguro que ni sus impuestos paga, vive de sus jugadores”.

El dirigente azulgrana también analizó la situación generada en el club, por falta de pago al plantel principal desde enero: “Estamos hablando de jugadores que cobran 100.000.000 o 150.000.000 cada uno y nosotros tenemos que ver para cumplir. Cerro ha honrado todos sus compromisos siempre. El planteamiento es lógico, no es ninguna locura (pagar a mitad de enero y febrero y luego negociar)”. El vice del Ciclón reflexionó acerca de la postura de la directiva: “No es que no se va a pagar todo enero y febrero, ese compromiso se va a pagar cuando se pueda y lo que tenemos que negociar es marzo. Hay que hacer milagros para sobrevivir en el fútbol, salvo que tengamos una maquinita, que no la tenemos”.

El ex presidente azulgrana fue claro al remarcar: “No recibimos nada de la Conmebol, somos responsables, siempre dijimos que somos responsables todos”, acerca de la prematura eliminación en Copa. Más adelante resaltó: “Estamos trabajando con un cuerpo técnico fuerte. Ojalá que arranque el campeonato por lo menos a puertas cerradas como se dice, si es así es lamentable, pero bueno”. Además apuntó que “no nos vamos a quedar eternamente en el club y cuando entreguemos el club, vamos a entregar un club fantástico. No estamos acá para hacernos famosos y buscar un cargo político. Lo que hemos hecho no ha hecho nadie, me alimento con el cariño de la gente en la calle que no importa de qué club sea, me he ganado ese respeto”.