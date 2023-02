Dura crítica de inicio

Por esa razón, el adiestrador azulgrana no se guardó nada en su análisis pospartido y reconoció los errores.

“Creo que fueron dos tiempos un poco distintos; el segundo lo hicimos mejor, el primero lo hicimos muy mal”, expresó Arce.

Pero la crítica no se detuvo allí, sino que siguió en tono reflexivo: “Intentamos jugar un partido parecido al juego último del año pasado ante Guaireña. Intentar ser verticales con pases, pero no sé si fue solo eso. Tenemos que mejorar mucho para merecer ganar el próximo partido”.

Sobre el debut de Lucas Quintana, como defensor central, Arce aclaró que vio al Sub 20 mejor que a Delvalle para ocupar ese lugar por las características del partido y espera seguir dando rodaje a algunos juveniles de la cantera. Reconoció que siguen en la búsqueda de un central con experiencia y aclaró que Carrizo y Carrascal no fueron convocados por una cuestión futbolística y no por algo extradeportivo.



Francisco Arce, entrenador de Cerro, afirma que deben “mejorar mucho”.