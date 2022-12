“Duele en el alma”: Bolsonaro rompe el silencio tras derrota

El presidente permaneció en silencio y casi sin agenda pública luego de que Lula se impusiera en el balotaje el 30 de octubre, por un pequeño margen, 50,9% a 49,1%.

Desde entonces, participó de su primer evento oficial el 26 de noviembre en una academia militar.

Tras la derrota, miles de seguidores bloquearon carreteras y se manifestaron frente a cuarteles militares pidiendo una intervención de las fuerzas armadas para impedir la toma de posesión del líder izquierdista, el 1 de enero.

ante las FFAA. ”Hoy estamos viviendo un momento crucial, una encrucijada. Quien decide mi futuro son ustedes, quien decide para dónde van las Fuerzas Armadas son ustedes, quien decide para dónde van la Cámara y el Senado son ustedes”, dijo Bolsonaro ante cientos de sus seguidores en su residencial oficial en Brasilia.

Sí se responsabilizó de errores que no especificó y pidió a sus simpatizantes que no le critiquen sin saber todo lo que está pasando. “No es fácil enfrentar todo el sistema. La misión no es criticar, es unir y muchas veces hay informaciones que no son procedente”, apuntó.

El capitán retirado del Ejército también aprovechó para exaltar el papel de las Fuerzas Armadas, “el último obstáculo para el socialismo y las grandes responsables por la libertad”, según dijo.

“Brasil no necesita más leyes, necesita que las leyes sean efectivamente cumplidas”, manifestó entre los vítores de sus seguidores, que imploraban que se quede en la Presidencia. Lamentó que “Brasil estaba listo para dar un salto, pero que nadie esperaba la victoria de Lula en condiciones normales” y celebró que miles de sus seguidores salieran a las calles los días siguientes a las elecciones para reclamar su permanencia.