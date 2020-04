Duda por posible traspaso de fondos del MEC a otros entes

Una gran desconfianza se generó por parte de ciudadanos y algunos referentes políticos luego de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que delega a otros organismos del Estado las tareas que no son del ámbito educativo que desempeña actualmente el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como obras, tecnología y alimentación.

Esto debido a que, según la normativa, lo que respecta a almuerzo, merienda y kits escolares, será responsabilidad de las gobernaciones y, por tanto, también las asignaciones presupuestarias de estos rubros que posee el MEC, pasarán a formar parte de estos entes de descentralización.

Las dudas se dan tras los antecedentes conocidos de la administración irregular de los gobernadores de los recursos del Estado, varios de ellos, pese a estar investigados, ostentan cargos de diputados, como el caso de los colorados Miguel Cuevas o Avelino Dávalos.

“Diputados plantean sacar al MEC construcciones de escuelas, alimentación escolar, compra de tecnología y kits escolares. Estoy de acuerdo en principio. Solamente afirmo, que mientras me encuentre administrando esos recursos, no falta una sola moneda. Mañana no garantizo”, puso en duda el ministro de Educación, Eduardo Petta.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo, proyectista, reconoció que los gobernadores no tienen una buena reputación, pero resaltó que es sabido que el MEC tiene un pésimo manejo de los rubros que le serían relegados, además de la construcción y tecnología, y esto impide que se concentre en lo que realmente importa, que es la educación.

Añadió que el control ciudadano actualmente es elevado y que incluso el MEC puede reaccionar en caso de fallas en las gobernaciones.

El objetivo del proyecto es que el MEC se dedique únicamente al desarrollo de políticas educativas, incluyendo capacitación docente y un plan de contingencia ante jubilación masiva de educadores en los próximos años.

En lo que respecta a construcciones, se estarían encargando los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), dependiendo de la coordinación del Poder Ejecutivo, previa microplanificación. Lo referente a conectividad, sería para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).