Dosis evitan lo peor, pero no lo son todo

Las vacunas desarrolladas contra el nuevo coronavirus no anulan la transmisión de la enfermedad; lo que hacen todas por igual es evitar cuadros graves; por ende, las hospitalizaciones y, a la par, reducir la tasa de mortalidad

Esto es lo que dejó en claro, ayer, el Dr. Sergio Zanotti, médico paraguayo que dirige la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Centro Médico Hermann Memorial City, en Texas, Estados Unidos. Independientemente al porcentaje de efectividad de los antígenos anti-Covid-19, indicó, los estudios demuestran que todas tienen casi el 100% de prevención de hospitalizaciones y muertes. “Lo que hemos aprendido es que hasta ahora, según todos los estudios que se han publicado, las vacunas han tenido una efectividad abrumadora de casi el 100% de prevenir hospitalizaciones y muertes por Covid. Ese es el objetivo: disminuir las hospitalizaciones y obviamente disminuir las muertes”, expuso al programa La Lupa, emitido por Telefuturo. El intensivista señaló que mientras no se inmunice a la mayor porción de la población, hay que seguir con los cuidados, como lavado de manos, distanciamiento y evitar las aglomeraciones. “El mensaje es claro desde cualquier punto de la comunidad científica. La mejor vacuna es la que se tiene disponible. Yo le recomiendo a la gente que se ponga la vacuna que tiene disponible lo antes posible”, refirió. Como la gente, en general, pone especial atención al porcentaje de efectividad de los biológicos, señaló que cada laboratorio tiene distinto tiempo de desarrollo. En EEUU, dijo, las vacunas que están siendo aplicadas allí como Pfizer y ahora la de Johnson & Johnson, La primera previene en un 95% los casos leves y moderados, y la segunda, entre un 65 y 70%. Como han aparecido nuevas variantes del Covid sostiene que no pueden comprarse estos inmunizantes en cuanto a su eficacia. “La de Pfizer se hizo con una incidencia mucho menor de los casos nuevos y con muy poca penetrancia de estas variantes nuevas. Johnson & Johnson hizo estudios en Sudáfrica con una variante que preocupa, tiene también estudios en Latinoamérica y se hizo en un momento diferente de la pandemia, cuando la incidencia de la infección es mucho mayor. Entonces, no son comparables”, sostuvo. Es así que lo preocupante es la baja disponibilidad de las vacunas en países y la falsa sensación de seguridad. ”La combinación del relajamiento social con las nuevas variantes puede ser exponencial y es eso lo que preocupa”, remató.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO