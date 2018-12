¿Dónde están los patriotas?

Supongamos que Brasil y Argentina concluyeran que somos la causa de todos los males en la Triple Frontera y decidieran borrarnos del mapa. Apenas hicieran públicos sus planes, se encendería la hoguera del patriotismo guaraní y habría filas de voluntarios prestos a enrolarse para defender a la patria. El himno se entonaría a voz en cuello y habría lágrimas cada vez que viéramos ondear la bandera. La vieja consigna de vencer o morir resonaría una vez más en nuestros oídos.

Pues resulta que una bomba explotó en nuestras narices provocando un nivel de destrucción que supera los límites de la física porque se extiende a lo largo del tiempo, condenando a futuras generaciones. Un enemigo absolutamente amoral anunció tácitamente que nos borrará del mapa de los países desarrollados y nos condenará al ostracismo de la ignorancia y la pobreza endémica.

Y nadie salió a pegar siquiera un gritito de resistencia. Ninguno enarboló una bandera. No hubo una manifestación, cuanto menos testimonial, que obligara a pensar en un plan de emergencia. La palabra patria no llenó la boca de los legisladores, la indignación de los nacionalistas no produjo una sola convocatoria a la guerra. Jamás una actitud tan entreguista avergonzó tan miserablemente estas tierras.

Y, sin embargo, el tendal de heridos y muertos en vida es demencial. De acuerdo con los resultados de la primera evaluación de nuestro sistema educativo, en comparación con otros países en desarrollo, (Pisa), en 2015, 91 de cada 100 estudiantes de 15 años eran analfabetos funcionales. Esto significa que sabían cómo funciona el mecanismo de la lectura, pero les resultaba imposible entender lo que leían. Con las matemáticas su relación era igual o peor.

Hoy esa generación está cumpliendo la mayoría de edad. Querrán ingresar a una universidad o saldrán a buscar un empleo; estarán obligados a tomar el control de sus vidas… y votarán. Sus oportunidades y posibilidades de éxito son casi inexistentes. Es una tragedia mayor que todas nuestras guerras. Les han destrozado el presente y arruinado el futuro, y ni siquiera lo saben.

Mientras, los pocos adultos interesados prefieren discutir si hay que aceptar o no ayuda externa, si deberían involucrarse o no este o aquel sector de la sociedad, si el ministro debería pertenecer a esta o a otra facción partidaria.

Todas las viejas consignas de soberanía, igualdad, independencia, libertad y patria hoy solo tienen importancia en el único campo de batalla donde se definen todas las guerras; la educación. Y venimos perdiendo terreno desde hace como 50 años para atrás y como 20 años para adelante.

Imagino a nuestros próceres angustiados preguntando desde sus tumbas: ¿dónde carajo están los patriotas?