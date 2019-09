Donald Trump despide a su asesor de Seguridad Nacional John Bolton

Desacuerdo. Trump le dijo a Bolton que sus servicios ya no eran necesarios en la Casa Blanca.

Adiós a John Bolton en la Casa Blanca: El presidente Donald Trump, anunció ayer el despido de su asesor de Seguridad Nacional, polémico por sus duras posturas desde Irán y Corea del Norte pasando por Venezuela y Cuba.

Washington se sorprendió con la noticia, conocida 48 horas después de que Trump revelara la cancelación de conversaciones secretas con los talibanes de Afganistán y cuando Washington y Teherán viven momentos de tensión, signados por la extrema firmeza y el ánimo de negociar del mandatario. Si bien es demasiado pronto para decir si la partida de Bolton marcará un punto de inflexión en la política exterior del 45º presidente de EEUU, la salida de este ex embajador de célebre bigote blanco y reputación guerrerista, el mismo que reunió a Venezuela, Cuba y Nicaragua en la troika de la tiranía, indudablemente cambiará la dinámica dentro del Ala Oeste. “Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estaba fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el Gobierno, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana”, escribió Trump ayer en Twitter.