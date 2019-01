Don Omar anuncia que retoma su carrera musical

Don Omar había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios con la gira de conciertos Forever King... The Last Tour.

"Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", expresó el rey del reguetón Don Omar en declaraciones escritas a través de la compañía puertorriqueña Mr. & Mrs. Entertainment.