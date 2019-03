Domínguez se afirma en el equipo titular

“Gracias a Dios me están brindando la confianza y cada vez me siento más cómodo dentro del plantel principal”, expresó.

“El profe (Roberto Torres) me pide hacer jugadas simples, que no me complique y que colabore en la recuperación cuando no tenemos la pelota”, contó.

Luqueño recibirá mañana a Libertad, en La Arboleda, desde las 20.45. Precios: Preferencia G. 50.000, Graderías Norte y Este G. 10.000, Visitantes G. 30.000.