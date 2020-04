Domínguez: “Conmebol antes vivía el día”

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, conversó ayer con Fútbol a lo Grande, por 1080 AM, y se refirió a la situación que vive el planeta por la pandemia del Covid-19. “Si esto pasaba cuatro años atrás, la Conmebol estaba fundida”, dijo.

El paraguayo que preside los destinos del fútbol sudamericano, detalló cómo fue el Congreso celebrado de manera virtual, el jueves. “Fue un congreso inédito y exitoso por como lo realizamos, en forma virtual. Eso por la situación en las que estamos viviendo por el Covid-19”, señaló.

Así también se refirió a lo económico. “Nunca en la historia del fútbol sudamericano se llegó a un superávit, como se llegó en el ejercicio pasado, aumentando tres veces más los premios que hoy se reparten en Sudamérica. Y todavía así tenemos fondos de reserva. Anteriormente la Conmebol vivía del día a día. Nos toca ahora vivir en forma ordenada”, señaló.

incertidumbre. Sobre las competiciones en el futuro, manifestó: “Hay mucha incertidumbre. No tenemos apuro, lo importante es la salud. Ser conscientes de las disposiciones de nuestras autoridades sanitarias y cuando salgamos de esto, sé que vamos a salir todos juntos, en equipo. Lo vamos a recalendarizar. Soy optimista que vamos a culminar a tiempo”.

Sobre los dos torneos en curso comentó: “Para que la Libertadores y Sudamericana se juegue (puertas abiertas o cerradas), tienen que estar las fronteras abiertas. Tiene que haber proceso de migración, porque nuestros equipos tienen que trasladarse. Los 10 países tienen que estar en condiciones saludables. Si eso no ocurre nosotros no estamos en condiciones de ninguna competencia, es un momento muy delicado y no hay que apurarse”.

Domínguez, subrayó: “Si esta situación pasaba con la administración que herede, la Conmebol, estaba fundida”, sentenció el líder de Conmebol.