Dolor de estómago tras comer puede ser causado por bacteria

El gastroenterólogo argentino Juan Lasa, quien participó recientemente en un simposio de medicina interna realizado en el Hotel Excelsior, comentó que alrededor del 50% de la población mundial podría ser portadora de este germen. “Mucha gente no desarrollará síntomas ni problemas como cáncer de estómago o úlceras. Lo que ocurre es que muchas veces se tiene este germen, se convive con él y no pasa nada. No hay que alarmarse ni tampoco buscar detectarlo si no se presentan síntomas”, explica el profesional.

Según detalló, la frecuencia de dolores de estómago luego de comer debería despertar la alerta; sobre todo si se repite dos o tres veces a la semana. A ello podrían sumarse náuseas, vómitos e hinchazón del vientre. Al darse estas señales, la persona no debe dudar en acudir a la consulta con el médico.

Sin embargo, aclara que las personas que tuvieron familiares con cáncer de estómago sí deben realizarse las pruebas para la detección de la bacteria. Existen métodos muy sencillos, como el análisis de sangre. También métodos no invasivos, como la prueba de aliento. Con una endoscopía se puede medir el grado de daño que tiene el estómago a causa de esta bacteria. Este análisis permite ver el grado del daño y alguna posible complicación generada a causa del germen.

Transmisión. El gastroenterólogo argentino, que realiza consultorio en Buenos Aires, comenta que la helicobacter es adquirida por factores externos, como el agua no potable y los alimentos en malas condiciones y mal cocinados. Aunque no existe un estudio de población, se estima que en algunas zonas de Sudamérica podría estar afectando a 60% de la población, reveló. Agrega que la causa más frecuente de gastritis en el hemisferio occidental está relacionada con esta bacteria.

Lasa aclara también que el germen puede ser eliminado del cuerpo. Con un tratamiento que incluye el uso de antibióticos, se logra la expulsión del huésped indeseado. También se va ampliando el uso de probióticos (bacterias benevolentes), para tratar la enfermedad.