Docentes y alumnos anuncian protestas por más presupuesto

El viernes pasado, el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), Gabriel Espínola, indicó en una protesta frente al MEC que buscan una masiva presencia de los educadores cuando en el Parlamento Nacional deban aprobar los recursos para el año lectivo 2023.

En particular, el gremio exige el pago de escalafón docente para 23.000 educadores, la contratación de profesores que están en el banco de datos elegibles o que ocupan cargos interinos. Además, se suman a los docentes indígenas que piden más aulas y merienda escolar para el sector.

Los educadores de pueblos indígenas plantean igualmente ser reconocidos en el escalafón y otros beneficios con los que no cuentan por no ser reconocidos por el MEC, al no contar con título de grado. “Vamos a tener una convocatoria enorme y masiva cuando se toque el presupuesto para nuestro sector, que ya es uno de los más bajos de la región”, apuntó Espínola durante la manifestación, donde los protagonistas fueron profesores y profesoras de pueblos Avá Guaraní y Mbyá Guaraní.

Una nueva reunión para debatir sobre el presupuesto educativo se realiza mañana en el Parlamento, donde ya se espera la presencia de algunos representantes de maestros y de estudiantes secundarios.

Medidas. Con la protesta del viernes, tanto estudiantes como educadores ya realizaron una serie de reclamos, pidiendo más recursos.

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) recolectó 16.000 firmas en contra del MEC, por su decisión de estandarizar los kits escolares para el año que viene. Con esta decisión, indican como ejemplo que bachilleres técnicos tendrán los mismos útiles que los de Ciencias Sociales.

La cartera educativa ya presentó sus propuestas de incremento ante la Comisión Bicameral, pero los sectores en reclamo las calificaron de insuficientes para paliar los déficit en las instituciones.