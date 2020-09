Docentes piden freno a recortes para volver a clases en febrero

Que se repongan los G. 27.000 millones para gratuidad que se recortaron para el presupuesto general del MEC para el 2021, para que pueda darse una vuelta segura a clases piden desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

La postura se dio luego del anuncio de Salud Pública de que existen altas probabilidades de retornar a las aulas de manera presencial para febrero del curso lectivo siguiente. Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) también pidieron que si se da un regreso a clases para la fecha indicada, sea en condiciones seguras, tanto para los educandos como para los docentes que deben permanecer durante todo el día en las instituciones educativas. El titular del gremio de directores, Miguel Marecos, incluso habló de la posibilidad de contagios masivos si es que esto no se garantiza. “Este recorte debe usarse para los elementos de bioseguridad en las escuelas. Hay centros escolares con letrinas y sin agua”, agregó el educador. Datos oficiales del MEC confirman que funcionan 700 centros escolares en todo el país con letrinas y sin servicio de agua. Con recursos de la Unión Europea, lanzaron recientemente una campaña de “letrina cero”, pero de los 700 locales, solo comenzarán en 150. Además, en el plan de retorno seguro que había presentado a meses de la pandemia, también oficialmente se reconoció que el 62% de los establecimientos educacionales requieren de refacciones o nuevos servicios sanitarios. Los educadores siguen analizando el anuncio de Salud Pública, que de momento se hizo de manera verbal. Intentamos consultar con el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, quien lidera el plan de retorno seguro en el MEC, pero no recibimos respuesta hasta la fecha. En total, el MEC tiene un recorte del 8% de su presupuesto para el 2021. Estudiantes exigen no solo el cese del recorte, sino un aumento de USD 55 millones. RETORNO El viernes pasado el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, manifestó que la probabilidad para arrancar el año con clases presenciales en febrero del 2021 es alta. “Tenemos tiempo para observar errores y aciertos de otros países. Todo dependerá de la situación epidemiológica”, expresó Sequera.



Nosotros siempre estuvimos a favor de regresar a las clases presenciales, pero esto se tiene que hacer bien y en condiciones seguras para la comunidad educativa.

Eladio Benítez,

dirigente de la UNE.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD