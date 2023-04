Docente que se hizo viral por cómo enseña Ciencias, trabaja sin salario

Talento viral. En un video que muestra al profesor Víctor Maidana, dando clases prácticas de Ciencias Naturales con sus alumnos del sexto grado del turno mañana en una humilde escuela de Concepción, tuvo un impacto viral en las redes sociales por lo que recibió elogios y alientos. Sin embargo, el educador trabaja como voluntario y no tiene sueldo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En la Escuela Subvencionada Teresa de Calcuta del barrio San José Olero acuden niños de familias de escasos recursos. Sus padres son pescadores u oleros.

El profesor Maidana dijo que le sorprendió la forma en que fue viralizado el video. “Yo suelo grabar algunas clases cuidando la imagen de mis alumnos, pero esto alguien alzó en Twitter y empezó a viralizarse”, dijo.

Al profesor le gusta dar clases prácticas con elementos sencillos, tales como los globos que usa en el video, porque considera que los alumnos aprenden más. “Siempre aplico técnicas que llamen la atención de los niños, a falta de tecnología en nuestra escuela, esta vez utilicé globos”, contó.

Los niños aprenden más con actividades lúdicas ya que se concentran y participan en el desarrollo de clases con mayor entusiasmo, dijo.

“Es evidente que el docente debe llamar la atención de los niños porque así aprenden con mayor facilidad, por eso yo suelo usar técnicas lúdicas con ellos”.

SIN RUBROS. Víctor Maidana no quiso hablar a fondo de su situación laboral porque sus superiores ya le llamaron la atención por haber manifestado que trabaja ad-honorem, término que no agrada al MEC. No obstante, se supo que el rubro dejado por un docente jubilado le tenía que pertenecer a él, pero aparentemente se “fugó” a otra institución.

“Y digamos que soy voluntario, ya que el MEC no permite ad-honorem, yo trabajo en una universidad privada y es lo que me mantiene económicamente”.

Comentó que le gusta trabajar con los niños y que le agradaría tener rubros para tener un trabajo estable. El ejemplo de Maidana refleja que en la docencia hay muchas innovaciones tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, incluso en medio de la precariedad.

La Escuela Teresa de Calcuta –según investigaciones- no es la única institución que sufre por la denominada “fuga de rubros”. En la ciudad hay otras escuelas que no pudieron recuperar los rubros de docentes jubilados.

A la falta de rubro para el docente Maidana se resalta que la escuela rural tiene una infraestructura muy deteriorada.