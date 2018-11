Un video, que rápidamente se tornó viral, muestra cómo la docente tomó la iniciativa de ayudar a sus alumnos para estar presentables en clases. Cansada de verlos recorrer con camisas arrugadas, no tuvo mejor idea que mostrarles con sus propias manos cómo se plancha.

“Les dije que no me vengan con la camisa arrugada y que yo no tengo problema en plancharles, si hace falta”, se la escucha responder a otra docente que le cuestiona cómo terminó de "planchadora".

Embed #Viral La directora del Colegio Nacional Presidente Franco, Lic. Mirian Fleitas, plancha la camisa de sus alumnos que asisten a la institución con el uniforme arrugado. ¿Qué opinas? #AM1080 pic.twitter.com/P6wrlTCFJW — Monumental AM 1080 (@AM_1080) 16 de noviembre de 2018

Su vocación de docente fue más allá de las aulas y dio a sus estudiantes cátedra sobre la importancia del aspecto personal a la hora de asistir al colegio.

En ese sentido, les muestra la temperatura ideal de la plancha, además de recomendarles un especial cuidado con las líneas y el cuello de la prenda.

"Les siento demasiado (pena) cuando vienen con la camisa arrugada, en especial cuando los varones son los que están más descuidados", contó a NoticiasPy.

Recordó que desde pequeña su madre la insistía mucho con la pulcritud y, hasta el día de hoy, trata de inculcar esta práctica a los jóvenes.