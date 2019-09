Dobletes de Medina y Villagra se destacan

Jesús Medina y César Villagra gritaron fuerte gol con sus equipos ayer, y ambos por duplicado, para las victorias en los Estados Unidos y Chile, respectivamente.

Medina marcó a los 70 y 96 minutos, el segundo gol desde el punto penal, para que New York City derrote 2-1 a New England Revolution por la Mayor League Soccer, que no detiene su marcha pese a la fecha FIFA.