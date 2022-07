Distribuidores aseguran que no faltará gasoil en el país

Cáceres señaló que los emblemas privados y las estaciones de Petropar están abasteciendo “normalmente” y añadió que esta situación seguirá así. “No hay información de posible desabastecimiento en el mercado interno. Estamos en constante conversación con Petropar y el sector privado”, indicó.

El funcionario del MIC añadió que como el país no es productor de petróleo ni de derivados, y como el sector transporte depende de los combustibles, existe una exigencia de abastecimiento y por ello hay garantía de “suficiente stock”.

A su turno, Guillermo Parra comentó que en efecto el MIC exige almacenamiento de los carburantes por 30 días, y al menos 15 días de venta para diésel y naftas, y con seguridad eso existe como mínimo. “Hay además stocks de mayo o junio”, resaltó.

Finalmente, Bazán subrayó que hay suficiente combustible porque el sector privado no dejó de comprarlos a pesar de que estaban con un precio elevado. “El stock es suficiente, pero a precios muy caros””, manifestó.

No hay baja. Por otro lado, Bazán señaló también esta semana que, como tienen almacenados carburantes comprados a un costo elevado, no se puede hablar de una reducción de los precios próximamente. “Tenemos en stock productos caros, así que bajar no creo”, señaló el dirigente de Cadipac en relación a la caída del precio del crudo a nivel internacional..

Por su parte, desde Petropar informaron que no hay información nueva en relación con los precios de los hidrocarburos y que informarán cualquier novedad.



Mientras en la región existen problemas de abastecimiento, tanto desde el sector público como del privado afirmaron que esta situación es poco probable en Paraguay, donde hay stock asegurado.



Sigue evolución de los precios

Por otro lado, Óscar Cáceres también indicó que están siguiendo de cerca la evolución de los precios del petróleo y sus derivados. No obstante, dijo que en el corto plazo no hay posibilidades de bajas. “Lo que vemos en ese sentido es que se frenó la tendencia alcista y la semana pasada empezó a disminuir. Estamos monitoreando. Además de los precios, la lógica de este negocio es que hay un retardo en la provisión, lo que compres hoy llegará en 40 o 50 días, a fin de agosto por ejemplo”, subrayó.

A su vez, Guillermo Parra señaló que el hecho que los precios locales sean inferiores a los costos de importación dificulta la compra, porque “nadie quiere importar y perder”.