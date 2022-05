Distintos rangos brasileños en octavos para equipos paraguayos

Cerro Porteño enfrentará al bicampeón de América Palmeiras (una de sus estrellas es Gustavo Gómez), que en la fase de grupos ganó todos sus partidos, anotó 25 goles, recibió solo 3 y con esta altísima y envidiable producción se erigió tempraneramente en uno de los favoritos para alcanzar el cetro. No obstante, esto no debe amilanar al Azulgrana, que estará dispuesto a dar pelea y será desde la misma Olla, oficiando de local en el juego de ida, no pudiendo contar con Juan Patiño suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. No se discute el respeto que se ganó la escuadra de São Paulo y está claro que este cotejo no será uno más para el conjunto de Arce encarando el futuro. En Barrio Obrero se manejan posibles incorporaciones y van en busca de un media punta, que probablemente sea de nacionalidad extranjera. La dirigencia de Cerro hará el esfuerzo de incorporar a un jugador con las características que pide el estratega. Y en cuanto hace a las estadísticas de enfrentamientos entre Palmeiras y Cerro, consignemos que son 10 partidos, 4 victorias para los brasileños, 4 empates y 2 triunfos del Ciclón, siendo uno de los más recordados el 3-2 del 2006 en el entonces Palestra Italia (hoy se llama Allianz Parque totalmente remozado y ampliado con un rostro absolutamente distinto). No pasó desapercibido aquel juego por la batalla campal y donde fueran expulsados Carlos Báez, de Cerro, y Douglas del rival. Conducía entonces a la conformación cerrista Gustavo Costas. Hay mucha historia que será reflotada entre estos adversarios que pujarán primero en Asunción. Se vuelven a ver El bolillero arrojó más duelos entre Libertad y Paranaense que recientemente se vieron las caras en fase de grupos, cada uno ganando como anfitrión. El Atlético se repuso con la conducción de Felipao, que le dio otra fisonomía tan reclamada por su público. La estrepitosa caída ante The Strongest en La Paz había derivado con la destitución de Fabio Carille. Ni bien tomó el mando el experimentado entrenador la levantada fue visible y la goleada ante Caracas es un fiel testimonio de la rehabilitación del cuadro de Curitiba. Por su parte, en Tuyucuá y aunque se maneja con reserva no descartan la posibilidad de contratar tres jugadores: un central, un volante y un atacante. Poco se sabe aún, pero sí es un trascendido. El Gumarelo tiene a favor en el mata mata que definirá en Sajonia. Poco conocido Olimpia también verá a otro brasileño sin tanto renombre. El oponente del Franjeado será Goianiense de poca trascendencia internacional y hoy dirigido por Jorginho, quien fuera el lateral derecho del campeón del mundo Brasil en 1994. En su trayectoria como técnico registra pasos por Japón y Emiratos Árabes, aunque su desenvolvimiento es mucho más en su país. En lo futbolístico, su equipo anda de media tabla para abajo y sus aspiraciones son moderadas. Sienta plaza en esta conformación Diego Churín, quien fuera goleador de Cerro, y Brian Montenegro, que está para dejar la institución y volver a Olimpia. El Decano se enfrentará con aire renovado, puesto que este parate le vendrá muy bien a su plantilla que se sintió desgastada por la seguidilla de encuentros. El primer cotejo será en el Defensores según lo señaló su presidente Miguel Cardona. Gira Albirroja La Selección Nacional partió a Asia para la realización de dos amistosos; el primero de ellos ante Japón, el 2 de junio, y el siguiente el 10 ante Corea, ambos rivales clasificados para Qatar. Una de las principales novedades es el retorno de Derlis González, quien fuera dejado de lado durante el ciclo de Berizzo en una interna de declaraciones que incluyó al propio jugador y que fuera razón principal de su exclusión de la Albirroja. Al decir de Barros Schelotto, esta es una etapa nueva y por eso fue considerado el excelente delantero de Olimpia. De los nuevos, aparece Iván Cazal, quien por cuestiones de documentos estará solo a disposición ante Corea. En contrapartida fue desconvocado Júnior Alonso. Sobre los amistosos es probable que sean siete, según lo manifestó el orientador argentino. Ya se sabe que el 31 de agosto en Atlanta Paraguay cotejará ante México, siendo el tercer juego confirmado. Campeones frente a frente Este miércoles en Wembley se verán las caras los campeones de Europa y América. La Azurra sentirá la ausencia de Berardi del Sassuolo y Pinamonti del Empoli, a punto que ya abandonaron la concentración en el predio de Coverciano, Florencia. Después del cotejo ante la Albiceleste, Italia con el alma destrozada por no estar en el Mundial se medirá por la Nations League a Alemania, buscando una nueva versión que incluye a un renovado plantel. Argentina de Messi luego de este choque volverá a su concentración en Bilbao, para preparar el amistoso ante Estonia del 5 de junio. Scaloni solo convocó a dos jugadores de la Liga argentina, como son Armani y Julián Álvarez.