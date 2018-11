Disney publica el primer tráiler de nueva versión de El Rey León

trailer el rey leon El nuevo tráiler de la película El Rey León. Disney

Las voces de los protagonistas del filme del director Jon Favreau estarán a cargo de estrellas del cine, la televisión, el teatro y la música. Todos unidos para dar vida al rey de la selva, su familia y amigos.

Con técnicas cinematográficas pioneras, el filme da la bienvenida a los personajes icónicos de la gran pantalla que los seguidores siempre atesoraron, pero de una manera completamente nueva.

La película estará animada por computadora con un enfoque realista. Los entornos, paisajes y demás serían escenarios reales en África.

Los leones gobiernan la sabana africana en El Rey León, que da la bienvenida a Donald Glover (Atlanta, Solo: A Star Wars Story) como futuro rey Simba.

Beyoncé Knowles-Carter (Dreamgirls, álbum visual Lemonade) será amiga de Simba como Nala y James Earl Jones (Rogue One: A Star Wars Story, Field of Dreams) estará como el sabio y amoroso padre de Simba, Mufasa, repitiendo su icónica actuación del clásico animado de Disney de 1994.

Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave, Doctor Strange, de Marvel Studios) fue convocado para interpretar al tío villano de Simba, Scar, y Alfre Woodard (Juanita, Luke Cage, de Marvel) retrata a la madre de Simba, Sarabi.

JD McCrary (The Paynes, de Tyler Perry; Vital Signs, de Apple) llena los zapatos del joven Simba, un cachorro confiado que no puede esperar para ser rey, y Shahadi Wright Joseph (Hairspray Live, de NBC; The Lion King) trae a la vida al personaje de la joven Nala.

Cada reino viene con uno o dos asesores confiables. John Kani (Coriolanus; Capitán América: Guerra Civil, de Marvel Studios) fue seleccionado como el sabio Rafiki y John Oliver (Last Week Tonight with John Oliver, de HBO; The Daily Show with Jon Stewart) fue elegido como Zazu, el leal confidente de Mufasa.

Cuando Simba va al exilio, confía en dos amigos: Seth Rogen (Sausage Party, Neighbors) como el comediante jabalí Pumba, y Billy Eichner (Billy on the Street, Fx´s American Horror Story) se une al elenco como el sabelotodo Timon.