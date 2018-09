Disminuye apoyo de pobladores al EPP en el Norte, según FTC

Mencionó que se está avanzando mucho en la investigación para poder capturar a los delincuentes de dicha banda criminal, debido a que hoy en día la FTC recibe más aceptación dentro de la población local y el apoyo a los delincuentes va disminuyendo.

"Ahora la gente va confiando más en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y en las instituciones del Gobierno", refirió.

Sin embargo, dijo que aún tienen apoyo de cierta parte de la población que los protege y por eso es difícil capturarlos.

"El centro de gravedad de este tipo de problemas, realmente, es la población", dijo Apesteguía al ser consultado sobre el porqué no se puede capturar a los integrantes del EPP.

Estas declaraciones se repiten a través de varias autoridades que intentan atrapar a los miembros del grupo criminal.

Dos secuestrados

Apesteguía aseguró que, para la FTC, el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta aún están con vida.

Lea más: Crece angustia en la familia de Félix Urbieta

"Ellos siguen siendo secuestrados para la Fuerza de Tarea Conjunta, eso es lo que podemos decir hasta ahora, no podemos dar mucha información referente a ellos, por la sensibilidad que tiene el tema", explicó.

Te puede interesar: A cuatro años de su secuestro, ¿Edelio Morínigo sigue vivo o ya está muerto?

Edelio Morínigo cumple este domingo 1.521 días en poder del EPP, mientras que Félix Urbieta está en cautiverio desde hace 690 días, en manos de otro grupo criminal, autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).

Nota relacionada: Abdo se comprometió a dar con el paradero de secuestrados por el EPP

En cualquier momento el EPP puede atacar

El vocero de la FTC mencionó que son conscientes de que hasta no tenerles a todos los integrantes de la banda tras las rejas o estén totalmente neutralizados la amenaza continuará. Pero también considera que el hecho de que no haya nuevos secuestros significa que hay un impacto estratégico.

"Ellos no están pudiendo realizar ningún acto terrorista, lo que no quiere decir que no vayan a realizarlo, en cualquier momento pueden hacerlo, pero la contención estamos realizando muy bien, estamos en el camino correcto y la neutralización total es cuestión de tiempo", aseguró.

Lea más: Vocero de la FTC: "Que el EPP no haya hecho nada en un año es buena señal"

Mencionó que el EPP es un problema que en ningún país del mundo fue fácil debido a que el conflicto armado tiene un contexto sociopolítico muy complejo.

"Estamos incrementando nuestra capacidad informativa y en eso recibimos pleno apoyo del señor presidente (Mario Abdo Benítez) y, principalmente, estamos optimizando los recursos", sostuvo.

Aseguró que hay informaciones que pueden brindar y otras que no pueden dar a conocer, debido a la investigación.

Piden denunciar hechos de corrupción

Luis Apesteguía instó a la población a que denuncien si conocen algún hecho de corrupción cometido por los uniformados en la zona norte del país.

Las denuncias se pueden realizar en la base de la FTC o en las instituciones legales correspondientes, ya sea Fiscalía o Comisaría.

"Hay una directiva del comandante de las Fuerzas Militares de no apañar ninguna acción fuera de lugar que cometa cualquier personal militar", sostuvo.

Recompensa

Reiteró que el Gobierno Nacional está lanzando una nueva campaña de recompensa ofreciendo G. 1.000 a quien brinde informaciones sobre los cinco principales cabecillas del EPP, que son: Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Alejandro Ramos, Magna Meza y Liliana Villlalba.

Explicó que las informaciones van a ser procesadas y analizadas por personal de inteligencia.

Lea más: El gobierno de Mario Abdo renueva recompensa por el EPP

Se garantiza la confidencialidad de la información y de las personas que brinden los detalles al respecto.

Embed 1.000 millones de guaraníes a quien informe paradero del EPP https://t.co/Ab96vmRP2S pic.twitter.com/AtPXvdAq2N — Ministerio del Interior (@minteriorpy) 29 de agosto de 2018

Las informaciones pueden facilitarse al *377 desde cualquier celular o al (0981) 810 044.