Dirigente social denuncia supuesta persecución fiscal

El hombre fue imputado por instigación a la invasión de inmueble ajeno luego del violento desalojo que se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de marzo, en Isla Bogado, Luque.

Segovia sostiene que estaba trabajando con el Gobierno para la creación de un complejo habitacional en el lugar. El proyecto incluso se encontraba en la Cámara de Diputados.

Aseguró que él organizaba a las familias que no tienen techo, pero que siempre estuvo en contra de las invasiones y que nunca recibió dinero de parte de ellos. “No me notificaron nada. A mi abogada Graciela Narváez no le quisieron dar el expediente. La mano de políticos está detrás. Es una represalia. Jamás he recibido una moneda”, expresó.

Segovia aseguró que no se presentará ante el Ministerio Público y que se plantea, incluso, recurrir a alguna embajada para pedir ayuda.

El Gobierno anunció que se contempla la posibilidad de comprar parte del terreno donde se hizo el brutal desalojo, para la construcción de casas.