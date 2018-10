Magnolia Mendoza, directora jurídica de la Itaipú Binacional y esposa del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, habló sobre el polémico nombramiento de Crecencio Molinas Lugo en la entidad. La mujer aseguró que esta situación no ha sido comunicada de manera oficial y aseguró que no conoce al designado.

“No encontramos ninguna publicación al respecto (en la web de Itaipú) ni fuimos notificados de ninguna contratación. No conozco a esta persona y no tengo información sobre él. Aún no fuimos notificados sobre la contratación. Normalmente, se comunica al Consejo. Hablamos con la secretaria y ella nos dijo que no ha sido notificada. Primero se publica el Decreto en Presidencia. La comunicación oficial no llegó”, aseveró Mendoza a los medios de prensa.

Crecencio Molinas Lugo, quien forma parte del mismo equipo político del imputado diputado con permiso Ulises Quintana, fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, en reemplazo de Aníbal Saucedo Rodas. La información fue confirmada desde Presidencia.

Molinas Lugo salió a favor de Quintana en más de una ocasión, y señaló que existen dudas sobre la imputación que pesa contra el parlamentario y que no resultaría extraño que detrás de la situación esté el clan Zacarías.

Quintana fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Molinas Lugo calificó que el proceso contra Ulises Quintana “es aberrante”. “Le tipifican cinco figuras legales que el Ministerio Público le endilga, pero que no tienen forma de sustentarlas”, afirmó.

El legislador colorado está recluido en la penitenciaría militar de Viñas Cué, donde permanecerá mientras dure la investigación sobre sus vínculos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.