Director de Ineram pide con impotencia no hacer más difícil la lucha contra el Covid

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente ( Ineram ) está desbordado en cuanto al ámbito de la ciudadanía, "que ya no tiene respeto hacia las autoridades hospitalarias ni a su sector de blanco", señaló el doctor Felipe González.

El director del Ineram expresó en radio Monumental 1080 AM que esto hace más difícil la tarea que se está llevando adelante en la lucha contra el Covid-19.

Contó que el jueves la familia de una persona infectada con Covid, que estaba siendo atendida en el sector privado, insistió en que fuera internado en el Ineram porque ya no podía solventar los gastos en donde estaba.

Esto derivó en un episodio de presiones y ataques contra el personal de blanco de dicho centro asistencial, pese a que se consiguió un lugar en el Hospital Nacional de Itauguá para el paciente.

Felipe González manifestó que ante esta situación, igualmente, se vieron las condiciones para que pueda ingresar a una sala del Ineram.

"Aprecio el reconocimiento y que solo hayan querido venir acá. Pero, no dormimos, las presiones son abrumantes y esto todavía no comenzó, vamos a ver cosas peores. Nosotros vamos a hacer lo imposible para atender a sus familiares a quienes no conocemos. Vamos a hacer lo que podamos", refirió a la ciudadanía.

Más allá de las críticas sobre la insuficiente provisión de insumos y equipos de bioseguridad, el médico resaltó que el Gobierno ha dado lo que históricamente nunca se dio.

No obstante, aseguró que iban a dar "batalla" en todo lo que se pueda mientras aguanten, con las limitaciones, aciertos y desaciertos del sistema de Salud.

"Pero en la medida que las cosas se empiecen a descontrolar y yo ya no pueda contener a mi grupo humano, que hoy es el mayor tesoro que tenemos, ese grupo humano que está trabajando incansablemente, tenemos que darle sinceramente todo el apoyo", dijo con impotencia y de repente casi quebró en llanto.

Hizo un largo silencio en ese ínterin y cuando se incorporó apenas agregó: "Es realmente fuerte esto".

"Entiendo la ansiedad de la gente, todos podemos entender, pero hablamos de una manera, con respeto, y yo creo que muchas cosas se podrían salvar de esa forma", afirmó.

Entre otras cosas, informó que hay un proceso de licitación para la adquisición de más tests de coronavirus y que en un mes van a estar abastecidos. Mientras tanto, reciben apoyo del Laboratorio Central, que cada vez tiene mayor demanda y solo cuenta con reactivos para los próximos 20 días.