"Si no manejo una firmeza sobre las decisiones tomadas, no vamos a poder poner en orden el mercado que bien le hace falta", indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Igualmente, afirmó que los permisionarios siempre saldrán a manifestarse “contra las medidas tomadas porque dirán que no son populares”.

El informe preliminar del censo del Mercado 4 de Asunción culminó la semana pasada y los resultados de la otra parte del censo se tendrán en una semana. El documento revelará la cantidad aproximada de permisionarios y de la gente que ejerce el comercio legal o ilegal en el sitio.

Según el titular del Mercado, el impasse comenzó el viernes pasado tras una reunión donde solicitaron a los permisionarios liberar siete esquinas conflictivas y que taponan las bocas hidrantes, las salidas de emergencia y los pasillos de escape.

"La idea es trabajar con ellos y que colaboren para despejar esas esquinas por una cuestión de seguridad. Ellos alegan que vamos a desafectar a permisionarios de manera inmisericorde", expresó.

Óscar Nenecho Rodríguez nombró a Juan Villalba como nuevo director del Mercado 4, tras un incendio que consumió varias casillas del lugar, pero poco tiempo después ya comenzaron los cierres de rutas en contra de su administración.

Villalba había manifestado que hay cerca de 1.000 comerciantes con morosidad, de los casi 3.000 que registra el sistema de la Municipalidad de Asunción, cuyas deudas, en su mayoría, se registraron antes de la pandemia del Covid-19.