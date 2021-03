Diputados se ratifica en proyecto de horario de verano

El proyectista, el diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García, defendió la normativa alegando que se aprovecharía mejor la luz solar y sería más seguro para la ciudadanía circular por la calle.

Además, insistió en que incentiva las actividades de esparcimiento y esto sería un aliento para la economía que necesita reactivarse. Añadió que mantener el horario significaría un gran ahorro de energía eléctrica.

“Dejar el horario de verano en el transcurso de todo el año, se logra un uso óptimo del consumo de la energía eléctrica, sobre todo en los hogares”, subrayó.

La liberal Celeste Amarilla apoyó el proyecto.

“En un país donde no hace frío, en los meses del cambio de hora, la gente se limita a trabajar e ir a dormir; entonces perdemos un tiempo enorme de esparcimiento luego de la hora de trabajo; me parece que ya no es el tiempo de oscuridad, del supuesto invierno, es un país cálido; se impone este cambio de horario”, fundamentó.

En Senado se dio el rechazo bajo el argumento de que el ingreso a las escuelas sería sin luz del día.