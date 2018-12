Diputados se declaran provida y profamilia

Asimismo, el documento presentado por la diputada Del Pilar Medina pide que los medios de la Cámara de Diputados dispongan de espacios de programación para difundir la preservación de la familia.

Leé más: Quieren declarar a Diputados como provida y profamilia

La diputada liberal Celeste Amarilla cuestionó el proyecto y dijo que la Cámara de Diputados no puede declararse a favor de una forma de pensar. “Somos representantes de todos los paraguayos. Estoy en contra del aborto, pero eso no me permite declararme en contra de quienes piensan diferente a mí”, expresó.

Asimismo, pidió que su nombre no sea incluido en ninguna parte del documento de aprobación del proyecto.

La semana pasada ya hubo un intento por aprobar esta declaración, pero el diputado Basilio Núñez solicitó que el documento pase a comisiones para un mejor estudio.

El diputado colorado Raúl Latorre aseguró que el proyecto de declaración no es contrario a la Constitución Nacional ni a las normas vigentes. Explicó que ser provida es defender la vida desde la concepción.