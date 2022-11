Diputados: Pacto azulgrana archiva pedido de juicio político a Antonio Fretes

La Cámara de Diputados no consiguió los votos necesarios para proceder al estudio del libelo acusatorio contra el presidente de la Corte, quien actualmente está con permiso, tras el escándalo que lo vinculó con el presunto integrante de Hezbolá.

El miembro de la máxima instancia judicial está en el ojo de la tormenta por los vínculos entre su hijo Amílcar Fretes y Kassem Mohamad Hijazi, quien fue extraditado a Estados Unidos, el 8 de julio pasado, por cargos de lavado de dinero en ese país.

Durante la sesión de este miércoles, la relatora de la Cámara de Diputados fue quien se encargó de leer la acusación y planteó que el documento fuese aprobado y enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Posteriormente, el cartista Basilio Núñez pidió rechazar el libelo acusatorio.

El pleno de la Cámara Baja, finalmente, rechazó la prosecución del juicio político contra Antonio Fretes con los votos de cartitas, oficialistas y liberales. El resultado final, tras una votación nominal, fue de 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Debate

El liberal Eusebio Alvarenga denunció que en el Poder Judicial existe un esquema de "cajoneo" de expedientes. Aseguró que los casos conocidos como emblemáticos siguen “en el baúl de los recuerdos”.

“Aprovecho esta situación para manifestar mi profunda preocupación por la arbitrariedad en sus resoluciones y la mora judicial. Quiero decirles públicamente a los ministros de la Corte, principalmente a los de la Sala Constitucional, que se expidan con celeridad en los casos que requieren de urgencia”, aseguró.

Édgar Acosta, también liberal, afirmó que por más que a Antonio Fretes le queda corto tiempo de mandato, este debería abandonar su cargo.

“El señor Fretes ha causado mucho daño. Tener jueces y fiscales amigos no es la mejor decisión de los políticos. Ellos son amigos del poder y no de ustedes. Cuando pierdan el poder ya no serán amigos”, señaló.

Acosta dijo que los ministros de la Corte deberían tener independencia. Aseguró que el caso del ministro Fretes puede ser un mensaje para sus colegas de que debe primar la justicia ante todo.

“De todos los juicios que he acompañado, este es el más difícil porque el señor Fretes debe favores y va a poner a prueba sus lealtades”, agregó.

La diputada Celeste Amarilla aseguró que la Corte Suprema está completamente desacreditada. “Los ministros de la Corte deberían generar confianza, pero ellos se comportan como cualquier otro funcionario negligente. ¿Quién puede confiar en un ministro que tarda dos años en firmar una sentencia?”, dijo.

Kattya González, diputada por el Partido Encuentro Nacional, cuestionó a los legisladores que apoyan a Fretes y los señaló como “traidores de la patria”. “Podríamos ampliar la causal del libelo acusatorio, citando que Antonio Fretes inició el proceso para que la Corte no sea auditable por la Contraloría, sentando un pésimo precedente”, denunció.

Por su parte, el diputado cartista Basilio Núñez afirmó que las personas que están señalando a Fretes son aquellas que piden cargos. Afirmó que la oposición busca poner un ministro a medida. “Ustedes son los primeros que se van a correr a la oficina de Fretes y otros ministros. Hacen un discurso y después piden coima y hacen leyes a medida”, acusó.

El colorado cartista Derlis Maidana afirmó que no existen méritos para seguir con el juicio político contra Fretes, ya que este votó a favor de la extradición de Kassem Mohamad Hijazi.

Más sobre el caso

Tras el escándalo, Antonio Fretes pidió permiso por tiempo indefinido en su cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, alegando motivos de salud, y fue aprobado.

El contrato de prestación de servicios entre su hijo y el supuesto criminal fue divulgado la semana pasada.

El documento fue firmado en setiembre del año pasado por Sharif Hijazi, el hijo de Kassem Mohamad Hijazi, quien fungió de mandante en el escrito, para encontrar una salida jurídica a la extradición.

Los diputados del Partido Patria Querida (PPQ) presentaron el lunes un proyecto de juicio político contra el ministro de la Corte y al día siguiente, el martes, la bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Partido Encuentro Nacional (PEN) presentaron el libelo acusatorio.

La acusación está basada en los hechos que involucran a Amílcar Fretes y que afectan a su padre, de su época como titular de la CSJ.