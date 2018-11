Diputados rechazan cinco pedidos de intervenciones municipales

Solo se aprobó el caso de Ciudad del Este, mientras que no se tomó la misma decisión para las comunas de Mbocayaty del Yhaguy, Ñumi, Limpio, Santa Rosa y La Colmena.

Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy

El diputado liberal Edgar Ortiz, presidente de la comisión especial que estudió la intervención en Mbocayaty del Yhaguy, comunicó que siete legisladores votaron en contra de la acción. Solo la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), estaba a favor.

Durante una extensa lectura de informe, Ortiz defendió la gestión del intendente liberal Jacinto González. Manifestó que se destituyó de manera "fraudulenta" a dos concejales a fin de obtener los votos necesarios en la Junta Municipal para que el tema llegue a instancia de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Vallejo justificó su voto explicando que la Comuna, entre 2016 y 2017, recibió más de G. 6.000 millones (USD 1 millón) y que a pesar de que la Auditoría del Poder Ejecutivo objetó las rendiciones de cuentas del año 2016 se continuó con los desembolsos del Fondo Nacional de Inversión Publica y Desarrollo (Fonacide).

La diputada patriaqueridista, quien realizó una verificación en la ciudad de manera particular, criticó, entre otras cosas, una adjudicación directa hecha por un valor de G. 122 millones a una inmobiliaria. Asimismo, sostuvo que varias obras no cuentan con un respaldo documental y que la mayoría fueron hechas a favor de la Municipalidad y no así de la comunidad.

Finalmente, a pesar de las 27 denuncias presentadas por la Junta Municipal, los llanistas juntos con los cartistas rechazaron la intervención con 40 votos por encima de 37.

Municipalidad de Ñumi

El diputado Carlos María López (PLRA), vocero de la comisión especial, argumentó que los dictámenes en contra de la intervención de la Comuna de Ñumi se deben a que no existe un daño patrimonial dentro de la Municipalidad.

Mientras, el diputado liberal Sergio Rojas refirió que las denuncias sobre las supuestas irregularidades en esta localidad corresponden al periodo 2015 y que no se puede intervenir una administración que no sea la actual.

No obstante, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González contradijo esta versión al aclarar que la administración de Elvio Cáceres fue reelecta, por lo que el denunciado puede rendir cuentas del periodo anterior.

El pedido de intervención de la Municipalidad de Ñumi, Departamento de Guairá, era el único que contaba con dictamen de la Contraloría General de la República, que verificó un aparente mal manejo de fondos. No obstante, con 50 votos –en contra de 22 votos– se rechazó el pedido de intervención.

Municipalidad de Limpio

Otra de las intervenciones que tampoco prosperó es la de la Municipalidad de Limpio, que es administrada por el intendente colorado Carlos Palacios. En este caso, las supuestas irregularidades también se denunciaron ante la Fiscalía.

El diputado liberal Enrique Mineur, vocero de la comisión especial que estudió el caso, se limitó a dar una lectura sobre los puntos presentados a favor y en contra de la gestión.

Fue el diputado del Teófilo Espínola (PLRA) quien aconsejó la intervención de la comuna, teniendo en cuenta que se rechazó el balance del periodo 2017 y se habla de un presunto desvío de fondos del Fonacide, de G. 1.000 millones.

Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray

La diputada del PLRA Celeste Amarilla, vocera de la comisión especial que examinó el caso de la Municipalidad de Santa Rosa, mencionó que hubo "serias faltas en cuanto a los requerimientos de la Ley de Contrataciones Públicas" en la administración comunal.

Sin embargo, en un breve debate, los legisladores decidieron enviar al archivo el pedido para intervenir la gestión de Esteban González (ANR), quien es denunciado por recibir G. 25.000 millones y solo justificar el 40% de ese monto.

Municipalidad de La Colmena

El diputado colorado Tadeo Rojas fue quien expuso el informe conclusivo sobre el caso de La Colmena, con base en los documentos presentados por los órganos competentes y lo manifestado por la Junta Municipal para el pedido de intervención.

Según Rojas, no existen sustentos jurídicos para hacer lugar al requerimiento y abogó por el rechazo.

Contrariamente, el diputado patriaqueridista Sebastián García dio un informe sobre datos de órdenes de pago por parte de la Municipalidad para licitaciones de obras que no tenían indicios de haber empezado.

Además, señaló que se registra la falta de pagos a proveedores. Sin embargo, los votos no alcanzaron para dar lugar a la intervención.