Diputados otorga la potestad al juez en el caso de la prisión

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), destacó la aprobación. “Modificamos el texto que vino del Senado, y queda el texto aprobado por la Comisión de Reforma Penal, donde se saca el catálogo introducido por el Senado”, señaló, haciendo alusión a las excepciones que estableció la Cámara Alta para los casos en que no podría obviarse la prisión preventiva (homicidio doloso, lesión grave, coacción sexual, abuso sexual en niños menores y secuestros).

DETALLES. Con la propuesta aprobada en Diputados, será el juez quien tendrá que analizar si se dan los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para determinar la prisión preventiva. “En ese sentido, es muy importante que los jueces sean controlados, que tengan un mecanismo dentro de cada institución, tanto de Fiscalía como de los Juzgados, a fin de no aplicar mal la ley, pero los presupuestos están en el Código Procesal Penal, debe aplicarse la ley. Esto no significa que todo el mundo va a salir libre, porque algunas personas quieren instalar eso, no es así. En cada caso, el juez va a tener que analizar, y va a tener que asumir la responsabilidad si concede mal una medida alternativa”, subrayó Vallejo.

Recordó que con la modificación anterior, por Ley 4431/2011 se estableció que en una categoría de hechos punibles, por los crímenes, directamente se tenía que dar prisión preventiva, y “eso es inconstitucional”. “Viola nuestra Constitución Nacional, disposiciones legales, porque viola la presunción de inocencia. Entonces, el juez en cada caso debe analizar si se dan o no los presupuestos de la prisión preventiva. La carga total está sobre el juez”, reiteró la diputada.