Diputados otorga desafuero a legislador liberal acusado por lesión de confianza

Espínola fue acusado por supuesta lesión de confianza, tras una investigación de una presunta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, en ese entonces a cargo de Noyme Yore.

El juez Pablino Escobar fue quien solicitó el desafuero del legislador.

Supuestamente, según las investigaciones del Ministerio Público, el presunto perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo es por la suma de G. 5.033.923.979, conforme con la investigación de la Fiscalía.

En el caso, también fueron acusados la ex defensora general Noyme Yore Ismael y Germán Fatecha, además de otras 13 personas, para quienes la fiscala Victoria Acuña pidió elevar el caso a juicio oral y público.

Inocencia. En su descargo ante el pleno, el congresista aclaró que nunca fue funcionario del Ministerio de Defensa Pública, sino que fue comisionado a la institución en el 2015 y aseguró que la acusación en su contra no tiene ningún fundamento.

“Reitero que no fui funcionario de ese ministerio, fui designado fiscal de obras y no puedo tener participación en las obras porque no formé parte en los años en que se me acusa”, sostuvo.

Expresó que se desempeñó como fiscal de obras en la institución a partir de setiembre y que no formó parte de la elaboración de proyectos ni documentos licitatorios.

Sostuvo que ya expuso su situación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y que es el más interesado en aclarar la causa.

“Soy inocente en esta acusación y quiero demostrar mi inocencia, visité a varios compañeros de bancada para exponerles esta situación”, sostuvo.

Espínola es arquitecto y también trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El legislador fue jefe de Distrito XIV de dicha cartera estatal en Arroyo Guasu, distrito de Ybyrarobaná, en donde fue ubicado por Efraín Alegre, entonces ministro de Obras.