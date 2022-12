Diputados no sesionan por falta de cuórum y volverán recién la próxima semana

La Cámara de Diputados no volvió a sesionar este martes por falta de cuórum.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, lamentó que la sesión extraordinaria prevista para este martes no se haya podido realizar.

“Para terminar el orden del día de ayer se propuso realizar esta extraordinaria; todos estuvieron de acuerdo, pero resulta que solo se presentaron 26 diputados; no es cierto que haya sido de forma inconsulta, como denunciaron algunos”, manifestó el legislador.

En ese sentido, adelantó que coordinará con los líderes de las diferentes bancadas la posibilidad de adelantar la sesión ordinaria del próximo miércoles 14 al lunes 12 de este mes. Esto, debido a que se trata de la última sesión antes del inicio del receso parlamentario.

El presidente explicó que la proximidad entre las fechas 14 (sesión ordinaria) y 18 (elecciones internas), podría, eventualmente, ser un obstáculo para conseguir el cuórum necesario.

“Hay temas muy importantes que no pudimos analizar y es muy necesario hacer esta última sesión, antes del receso parlamentario; casi todos los legisladores solicitaron no encimar la sesión con la fecha de las internas y en eso estamos; vamos a ver si no podemos sesionar el lunes 12”, expresó López.