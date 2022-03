Diputados inician sesión extra para juicio político a Sandra Quiñónez

La sesión extraordinaria comenzó con un cuórum de 74 presentes, con algunas ausencias de la bancada de Honor Colorado, que apoya a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , y es liderada por el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Hasta el momento, no se maneja si se cuenta con los votos para aprobar el libelo acusatorio, que tiene 13 puntos y que requiere del apoyo de todas las bancadas opositoras y la oficialista, Colorado Añetete, liderada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Las especulaciones giran en torno a posibles fugas dentro de la bancada oficialista, además de los votos divididos de la bancada liberal llanista.

No obstante, los opositores se mostraron optimistas y manifestaron que cuentan con los votos, pero que en caso de dudas o no contar con los dos tercios para aprobar el juicio político, abandonarán la sesión para no dar cuórum y evitar así que se rechace.

Apenas empezó su exposición la diputada Kattya González sobre los hechos de los que se le acusa a la fiscala general del Estado, se registró un careo con Édgar Ortiz, diputado y líder de la bancada llanista, a quien acusó de hablar para distraer e incluso de ser pagado por un sector.