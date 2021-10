Diputados dejan sin cuórum sesión y no interpelan a titular de Aduanas

La Cámara de Diputados no reunió el cuórum necesario para iniciar la sesión prevista a las 13:00 de ayer, por lo que no se pudo llevar a cabo la interpelación al director de Aduanas, Julio Fernández. Solo 37 presentes de manera presencial y virtual estuvieron en la sesión, mientras que los demás faltaron injustificadamente y bajo la sospecha, según fuentes, de que habría intereses a cambio. No obstante, por la tarde Fernández salió al paso de los rumores y señaló que le hubiera gustado ser interpelado en la víspera.