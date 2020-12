La mayoría de los legisladores manifestaron su apoyo a la normativa y coincidieron en que la propuesta incluye mejoramientos para la implementación del proyecto de ley.

El texto plantea multas y sanciones a transportistas hasta 200 jornales mínimos y propone clausura definitiva de locales que incumplen medidas sanitarias.

Esta propuesta fue presentada en la víspera por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, y el director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, en el Palacio de Gobierno.

Uno de los puntos principales del documento establece el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 10 años en todos los lugares cerrados, públicos o privados, de uso público. No así en lugares privados de uso privado.

También se prevé su obligatoriedad en los lugares abiertos donde no se puedan guardar los dos metros de distancia como mínimo, en donde se puedan producir aglomeraciones o haya riesgo de contagio.

La normativa también apunta al uso indispensable de las mascarillas en los transportes públicos y privados.

En el caso de incumplimiento de la ley cuando sea aprobada y promulgada, el no cumplimiento de la misma generará sanciones como una multa de 5 hasta 20 jornales mínimos.

La propuesta contempla multas para los transportistas en los casos en que haya pasajeros que no utilizan la mascarilla.

En este caso será una suma que va desde los cinco hasta los 200 jornales mínimos y la aplicación estará a cargo del Viceministerio del Transporte o la Dinatrán.

En cuanto a los locales, habrá una sanción de suspensión temporal durante 10 días. En caso de que haya reincidencia se habla de clausura definitiva.

Las sanciones quedarán a cargo de las municipalidades de cada ciudad. Para los particulares, la sanción estará a cargo de un juez que será requerido por la Policía Nacional, que en cada caso labrará acta de lo sucedido con la presencia de dos testigos y comunicará a la Justicia en un plazo de 24 horas.

Con relación a las multas, el diputado Édgar Acosta manifestó su preocupación por la suma que se impondrá, atendiendo que ya corresponde una elevada cantidad para las personas. Además, señaló que en caso de que se apliquen, el dinero estará expuesto a posibles actos de corrupción en las diferentes instituciones.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejos, aclaró que entre las sanciones también se prevé el trabajo comunitario en caso de que el afectado no pueda cumplir con el pago.

“Hoy el tapabocas es nuestra única arma para reducir el contagio y no podemos ir contra eso. La solución no está en habilitar más camas en el sistema público porque ya no tenemos médicos disponibles para dar asistencia”, expresó la legisladora.

Por otro lado, varios legisladores también se mostraron en contra del diputado Jorge Brítez, quien se pronunció por el rechazo al uso de las mascarillas e incluso promoverá otra normativa sobre ello.

Durante el estudio en particular del documento, Brítez pidió que en los textos se modificara la palabra "uso obligatorio" por "uso a conciencia" del tapabocas, pero la intención no fue apoyada por el pleno.

El diputado por Alto Paraná fue duramente cuestionado por exponer un cartel en el que decía "Tapaboca No", la sesión pasada. En contrapartida el diputado cartista Basilio Núñez también realizó un cartel con la frase #SiTapabocas.

"No podemos enviar mensajes equivocados a la ciudadanía desde Diputados. Insistimos desde la bancada con #SiTapabocas #SiDistanciamietoFisico #SiLavadoDeManos", publicó en su Twitter durante la sesión.