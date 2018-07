Diputados colorados unen fuerzas para otorgar impunidad a Ibáñez

Mayoría. Son 42 los colorados en Diputados. Sin ellos no corre la pérdida de investidura.

Ibáñez obtuvo la suspensión condicional de su proceso en el caso de los tres caseros de oro, tras el pago de 30.000.000 de guaraníes y una donación equivalente a G. 5.000.000.

Las voces coloradas a favor de Ibáñez van en aumento y en ese sentido, la líder de bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez aseguró que no existen causales para implementar la pérdida de investidura a su correligionario.

De acuerdo a la legisladora, no hubo causa abierta contra Ibáñez por uso indebido de influencia. Sin embargo calificó como “un hecho repudiable” lo que realizó su colega, quien reconoció ante la justicia que contrató en la Cámara de Diputados como funcionarios a tres personas que cobraban como tal, pero se desempeñaban como caseros de la quinta del legislador en la ciudad de Aregua. “Lo que hizo fue resarcir los daños, espero que haya aprendido (por Ibáñez), pero no soy juez para juzgar la conducta de mis colegas. Es una carga con la que tiene que cargar el compañero”, señaló la nueva diputada oficialista.

Sostuvo que no existe un asidero legal del que se puedan agarrar para plantear la pérdida de investidura. “No hay un artículo de la Constitución Nacional en la que nos podamos resguardar”, enfatizó.

Dijo que ante esta situación si se aplica la pérdida de investura, Ibáñez puede demandar al Estado.

RETROCESO. Por su lado, Miguel Cuevas, presidente de la Cámara Baja, también del sector de Añetete, cada día va cambiando su postura con respecto a la posibilidad que Ibáñez pierda su investidura. En un principio se manifestó muy seguro sobre dicha posibilidad, y aunque le cueste encontrar palabras para defender a su correligionario, se escuda en que se trata de una situación de la legislatura pasada y que la justicia ya se expidió al respecto.

“Al respecto creo que se sabe muy bien que es del periodo anterior y este problema pasó a la justicia y tengo entendido que ya se expidió al respecto (sic). Hay que analizar muchas cosas y la ley también. Sería interesante revisar desde la Constitución misma”, acotó como defensa en conversación con la radio Monumental.

NO CONOCE LEYES. Cuevas admitió que no es muy conocedor de las leyes, por lo que se asesorará para posteriormente hablar al respecto. Mencionó que hasta el momento no se presentó ninguna iniciativa que solicite la pérdida de investidura y que si se concreta le dará el trámite correspondiente.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, ya la semana pasada había expresado su postura a favor de Ibáñez. Destacó que no existen causales y remarcó que se trata de un hecho que ocurrió en el periodo pasado.