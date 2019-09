Diputados colorados deciden no sesionar para festejar aniversario

Festejo. Diputados colorados decidieron no trabajar esta semana porque están de fiesta.

Aprovechándose de esta circunstancia, y priorizando las cuestiones partidarias ante las legislativas, la aplanadora colorada decidió ayer que no habrá reunión del pleno esta semana, porque mañana, día de las sesiones ordinarias, es el aniversario fundacional de la Asociación Nacional Republicana y habrá festejo.

El titular de la Cámara Baja y presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, anunció que no sesionarán por los festejos que se hacen en todo el país. Dijo que varios de sus colegas y correligionarios manifestaron que tienen actividades en sus departamentos. “En toda la República, en todas las seccionales que son más de 400 se festeja el 11 de setiembre. Los parlamentarios (colorados) solicitaron esa autorización” de no sesionar, argumentó.

Como defensa mencionó que si existe la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria, sesionarán dos veces la próxima semana. “Para esta semana no está prevista una extraordinaria, pero si hace falta convocamos a una extraordinaria y a la ordinaria”, remarcó.

Los diputados perciben un salario superior a los G. 32 millones mensuales, lo que representa prácticamente 1 millón de guaraníes por día, monto que en su mayoría, un trabajador consigue con suerte en un mes.

A pesar de esto, muchos parlamentarios acuden solamente para los días de sesiones y en el caso de esta semana, ni siquiera para eso irán a sus lugares de trabajo.

El propio Alliana informó que las actividades de los legisladores se retomará el próximo lunes, con la reunión habitual de la mesa directiva, que ayer no se realizó con la excusa que se está desarrollando en la sede del Congreso Nacional, la sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, actividad que termina hoy y de la que los legisladores paraguayos participan en poco número.

OPOSICIÓN lamenta. Los diputados opositores lamentaron que el pleno no se reúna esta semana, teniendo en cuenta que están pendientes de su estudio varios proyectos de ley. “Es una vergüenza que no sesionemos, encima que casi nadie participa de la Conferencia, como para usar de excusa, si era un viaje todos se iban a anotar, para trabajar y representar a su propio país casi nadie”, lamentó la diputada encuentrista Kattya González.

La misma recordó que llevan varias sesiones a medias y sin resolver cuestiones importantes.

En el mismo sentido se expresó el diputado liberal, Pastor Vera Bejarano, quien indicó que no corresponde que por un festejo partidario, en este caso de los colorados, se tenga que dejar de sesionar.

“Es irresponsable, buscamos que se haga una sesión extra, pero no prosperó. Me parece que no corresponde que se suspenda la sesión, es una medida desacertada, teniendo en cuenta que existen varios proyectos con sanción ficta”, remarcó.

De esta manera, la aplanadora colorada una vez más manejan a su antojo la Cámara de Diputados aprovechando su mayoría.