En ese sentido, aseveró que los diputados colorados de Honor Colorado (HC), que responden al ex presidente Horacio Cartes, están buscando conseguir votos en contra del juicio político, incluso a cambio de unos USD 50.000.

“En las veces anteriores no nos habían permitido ni siquiera leer el libelo acusatorio. Esta es la primera vez que estamos haciendo lo que corresponde. Mientras tanto, se venden y se compran los votos por los pasillos. Estoy asqueada”, comenzó diciendo la parlamentaria.

Y añadió: “Los cartistas son los que compran y venden todo lo que hay en este país o no saben que Horacio Cartes es corrupto. USD 50.000 están ofreciendo por los votos, es cierto y tiene que saber la gente”.

No obstante, manifestó que no cuenta con ninguna prueba que pueda avalar lo señalado y aseguró que no se encuentra involucrada en las negociaciones para llegar a los 53 votos que necesitan para que se apruebe el juicio político a Quiñónez.

Tras un extenso debate que duró casi cinco horas y sin conseguir los votos requeridos para lograr el juicio político, la Cámara de Diputados decidió este lunes nuevamente entrar en cuarto intermedio para este martes, a las 14:00, y estudiar el juicio político a Sandra Quiñónez. Lo mismo había ocurrido el domingo.