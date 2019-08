Diputados buscan blindarse a través del pacto HC-Marito

Es así que este pacto no solamente salvó a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez del juicio político, sino que ya se pudo ver que el diputado Miguel Cuevas, investigado por enriquecimiento ilícito, logró trasladar su causa al juzgado de Paraguarí, donde le rinden pleitesía. En dos ocasiones evadió el pedido de desafuero en la Cámara Baja. Entre los pactantes también se encuentra el diputado Tomás Rivas, quien fue imputado por pagar a caseros de su residencia con salarios de la Cámara Baja.

Igualmente estuvo Marlene Ocampos, quien es investigada por supuesta malversación de G. 150 millones, cuando se desempeñaba como gobernadora del Alto Paraguay. Sobre Hugo Ramírez no pesa ninguna denuncia penal, pero su accionar en la Junta Municipal, donde fue presidente, dejó mucho que desear con la contratación de planilleros para su campaña política.

Recientemente, Ángel Paniagua indicó que salvará a todos los intendentes colorados denunciados de ser destituidos por la Cámara Baja.

Basilio Núñez también habría defraudado a los ciudadanos de Villa Hayes, quienes aseguran que malversó G. 6.000 millones como intendente. Luis Urbieta se salvó de ser imputado por la Justicia por un desvío de G. 200 millones que fueron a parar al funcionario Héctor Romero, quien sí fue imputado.

El mentor del pacto, Horacio Cartes, tiene vínculos con Darío Messer, quien es sindicado como lavador de dinero. Unos días antes de este encuentro, Bachi Núñez aseguró en su Twitter que HC votaría por el juicio político.







Ulises Quintana: Fue imputado por hechos ligados al narcotráfico, ya que en su poder se hallaba una camioneta del presunto narco Cucho Cabañas y además se viralizaron audios donde el diputado daba órdenes para dar vía libre al traslado del dinero de Cabañas. Estuvo detenido y la jueza dispuso de manera irregular su libertad, según denunció la fiscala del caso.



Ángel Paniagua: El legislador colorado, perteneciente al movimiento Colorado Añetete, ante seccionaleros se comprometió con su correligionario Rolando Arrúa Acevedo para “salvarlo” de la intervención que piden los concejales sobre su gestión como intendente de Paso Patria.



Esteban Samaniego: Tiene fama de violento. Agredió al senador Jorge Querey en el estacionamiento del Congreso.



Luis Urbieta: Cuestionado por su gestión al frente de la Gobernación de Concepción. De acuerdo con los antecedentes, cuando Luis Urbieta era gobernador, la Asociación de Funcionarios de la Gobernación extraía grandes cantidades de dinero sin los documentos respaldatorios. Los cheques, cuyos montos llegaron inclusive a los G. 200 millones, supuestamente salían a nombre del funcionario Héctor Romero y los firmaba el jefe departamental.



Éver Noguera: Conocido como el rey de las licitaciones en Guairá por haber sido adjudicado en un 90% de las contrataciones del departamento a través de su empresa unipersonal Essa. En el 2017 debía proveer maquinarias y herramientas a la Municipalidad de Buena Vista por más de G. 150 millones y utilizó documentos presumiblemente adulterados o inexistentes y timbrados vencidos.



Miguel Cuevas: Procesado por enriquecimiento ilícito. El Poder Judicial solicitó su desafuero y cada vez que se va a analizar, sus colegas colorados hacen una maniobra para evitar su tratamiento.



Freddy D’Ecclesiis: En el año 2014, la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado sacó a relucir que tres diputados, entre ellos Freddy D’Ecclesiis, tenían lazos con el narcotráfico. El año pasado la Senad allanó un hangar de la familia del legislador, de donde se incautaron de 400 kg de cocaína.



Arnaldo Samaniego: No cuenta con ningún proceso penal, pero durante su gestión como intendente de Asunción se denunció un faltante de G. 28.922 millones. Así también su gestión fue criticada porque Samaniego asfaltó muchas calles, pero no previó los sistemas de desagües en varias de las obras.



Carlos Núñez Salinas: Fue sobreseído tras aceptar los cargos de contrabando y producción de documentos no auténticos. Pidió la suspensión condicional tras el fallo de la Corte que declaró la inaplicabilidad de los cargos. El diputado colorado reconoció que introdujo al país de contrabando un cargamento de decodificadores por más de USD 1 millón, además de falsificar documentos para pagar menos impuestos de los que correspondían.



Juan Carlos Ozorio: Hace más de diez años fue denunciado por irregularidades como titular de la Cooperativa San Cristóbal. También en el año 2017, entre colorados se acusaron de trasladar en el padrón nacional irregularmente a votantes colorados a la capital, siendo él uno de los acusados (*No estuvo en la casa de Cartes).



Marlene Ocampos: Es investigada por un daño patrimonial de G. 150 millones, cuando se desempeñaba como gobernadora de Alto Paraguay. Su hija fue nombrada como directora de Promoción y Gestión Cultural de la Cámara de Diputados. Tras la divulgación del caso, le obligó a renunciar.



Basilio Núñez: Es parte del clan Núñez que domina Presidente Hayes. Los pobladores pidieron su pérdida de investidura porque siendo intendente de Villa Hayes se vio involucrado en un faltante de G. 6.000 millones.



Hugo Ramírez: Siendo titular de la Junta Municipal de Asunción contaba con operadores políticos a los cuales contrató. En sus redes sociales quiere captar adeptos con posteos que rayan la ridiculez.



Nazario Rojas: Su ex esposa lo denunció por amedrentamiento e intento de asesinato en el 2016, además por no pagar la prestación alimentaria.



Avelino Dávalos: La Junta Departamental de Caazapá presentó una denuncia ante la Fiscalía por una supuesta malversación de más de G. 192.187 millones durante la gestión de Avelino Dávalos como gobernador.



Tomás Rivas: Fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso porque pagaba a sus caseros con dinero de la Cámara.



Derlis Maidana: Fue denunciado por perseguir a funcionarios de la Gobernación de Misiones y de Yacyretá que no apoyaban a Santiago Peña en las internas. También fue señalado por utilizar los recursos de la Gobernación y la binacional para su campaña.



Justo Zacarías Irún: Es investigado junto a su hermano Javier Zacarías Irún y la esposa de este, Sandra McLeod, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros hechos punibles.



Blanca Vargas de Caballero: Fue denunciada por el MEC por percibir G. 9.000.000 sin enseñar. Vargas negó ser planillera y dijo que percibe G. 2.300.000. También fue cuestionada, junto con su esposo Digno Caballero, por manejar a su antojo la Cooperativa Mimbi de Minga Guazú.



Tadeo Rojas: Fue ministro del Interior en la era Cartes cuando la Policía a su cargo ingresó al PLRA a matar a Rodrigo Quintana. Fue removido del cargo.



Cristina Villalba: Fue apodada como La madrina, por ser amiga del ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, quien según las investigaciones fue el autor moral del asesinato del periodista de ABC Pablo Medina, en el 2014. Acosta está recluido en Tacumbú. (*No estuvo en la casa de Cartes).



Félix Ortellado: Estuvo envuelto en la polémica falsa renuncia de Rodolfo Friedmann a la Gobernación de Guairá.





Después de tres días fueron junto al actual presidente

Los 43 diputados colorados ahora trabajan en una sola bancada que se encargó de salvar a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez del juicio político. Luego de haber sellado el pacto con Horacio Cartes en su casa, los legisladores fueron el lunes 19 hasta Mburuvicha Róga para refrendar el mismo pacto con Marito. Se aguarda un encuentro entre el mandatario y Horacio Cartes, quien dirige los destinos del proceso de juicio político que por ahora está congelado.