Diputados busca justificar designación de ex coneja

Expresan que para ello se tuvo en cuenta la presentación de un proyecto para el mejoramiento del contenido y funcionamiento del canal, “cuya programación precisaba de avances sustanciales”, dice la nota.

Igualmente señala que durante la gestión de Hugo Vera, director saliente, no se lograron los cambios y progresos esperados. “Durante el último año, si bien se realizaron varios programas, existen modificaciones estructurales en materia de equipamientos y actualización que no se lograron durante la gestión del anterior director”, expresa parte del documento.

Así también informó que la asunción de la ex coneja (trabajaba como modelo del programa El Conejo) al frente de la TV Cámara, no implicará aumento alguno en sus remuneraciones. Como directora de Apoyo Cultural venía percibiendo unos G. 13.400.000.

Sostienen que Ortega, además de ostentar el título de periodista y de tener un posgrado en el área de comunicación, conoce el manejo del canal pues durante mucho tiempo se desempeñó como reportera y realizó su trabajo sin ningún cuestionamiento en su contra.

MÉRITOS. Cuevas, por su parte, aseguró que para la elección de Ortega en el cargo, solamente tuvieron en cuenta su currículum y que ni siquiera la conoce personalmente.

“En cada cambio de Gobierno siempre hay cambios y eso es absolutamente normal. Específicamente porque tiene currículum, nos hemos fijado (en Ortega), y por esa razón le hemos nombrado a la señorita. Yo solamente pedí curriculum. Entonces la estamos probando”, dijo en una conversación con la 970 AM.

Indicó que la designación de la mujer no fue a pedido de ningún legislador y reiteró que “su perfil me hizo decidir para nombrarla al cargo. No sé por qué la gente quiere polemizar. Yo no la conozco, ahora que salió en los periódicos la vi”, aseveró el novel titular de la Cámara Baja.