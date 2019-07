Diputados aprueba reforma fiscal, pero baja tasas al tabaco y bebidas

La Cámara de Diputados, con una sobrada mayoría producto del pacto abdocartollanista, aprobó ayer en general el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo. No obstante, los legisladores realizaron un cambio en el impuesto selectivo al consumo (ISC), por lo que el proyecto de ley vuelve al Senado para el tratamiento exclusivo de ese punto, ya que al no haber objeciones de la instancia revisora los demás no pueden ser reestudiados.